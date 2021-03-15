【港區國安法】47人案律政司就4人覆核保釋　高院駁回申請何啟明准保釋

▲ 高院駁回申請何啟明准保釋。（陳國峰攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中15人早前獲總裁判官批准保釋，律政司就當中11人准保釋決定提覆核，高等法院今（15日）處理張可森、何啟明、施德來、李予信餘下4人的覆核聆訊。法官經考慮後，駁回律政司之覆核申請，何啟明准保釋至5月底再訊。

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何啟明由大律師查錫我代表，法官聽取雙方陳詞後，駁回律政司覆核申請，批准何啟明保釋，直至5月31日於西九龍裁判法院再訊；法官表示稍後將就判決原因頒下書面判詞。

何獲准以現金3萬元及兩名人事各5萬元保釋，期間不准離港，須交出旅遊證件，並須於晚上12時至翌日早上7時守宵禁令，每周到警署報到4天。

其餘保釋條件包括不得以任何方式作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論及行為；不得組織、安排、參與或協調任何級別的選舉；不得聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

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記者：林育慧