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【新冠肺炎】Pacific Coffee兼職咖啡師疑染疫　太古城中心分店關閉2天消毒清潔

社會 12:39 2021/03/15

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Pacific Coffee太古城分店一名兼職咖啡師疑染疫，現列作不確定個案。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心昨日亦接獲一宗不確定的個案，涉及一名20歲女咖啡師，於銅鑼灣霎東街East Latte工作，亦間或到太古城中心二期Pacific Coffee工作。

Pacific Coffee表示，昨日接獲衞生署通知太古城分店一名兼職員工被界定為「不確定個案」，現已留醫並需再接受檢測確定，該員工最後工作日期為3月11日。

發言人稱，該分店昨日下午5時半已即時關閉，作為期2天的深層清潔及消毒工作；公司已安排太古城中心分店的所有員工進行檢測，並自我隔離直至兼職員工覆檢完成，再判斷相關員工的隔離方案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日指，涉及的咖啡師亦於銅鑼灣霎東街East Latte工作，曾於2月27日接受檢測為陰性，而3月13日再取樣本檢測，一個為陰性，另一測試檢出CT值逾40(即病毒量低)，故屬不確定個案，將會再交予衞生署公共衞生化驗所進一步檢測。

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責任編輯：陳正怡

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