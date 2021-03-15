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【富少徵婚】印度富少患罕見病身高僅60cm　單身26年相親無果求警察幫手搵老婆

健康 15:47 2021/03/15

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男子患罕見病身高僅60cm，單身26年求警察幫手搵老婆。

身高成為尋覓另一半的障礙！印度一名26歲男子因為患有罕見病，導致身高只有60cm。雖然他經濟條件不俗，做化妝品生意，但這5年期間不斷相親失敗。由於實在失敗太多次，他選擇尋求警察協助，幫忙「搵老婆」，並認為這是公共服務的一部分。

綜合印度媒體報道，26歲的Azeem Mansuri自小患有罕見病導致身高只有60cm。身高問題不但令他自小被人霸凌排擠，亦讓他遲遲無法找到女朋友。

雖然Azeem Mansuri做化妝品生意，經濟條件不俗，但仍沒有女孩願意嫁給他。他自21歲便開始「相親」，而家人亦不斷幫他尋找適合的對象，可惜當大家見到Azeem Mansuri的身高，都拒絕了。

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Azeem Mansuri因而經常失眠，擔心沒有女孩願意嫁給他，沒人願意和他一起生活，心靈受創。

於是他選擇向警方求助，先寫信給首席部長要求協助但未獲回覆，後再親身到警局尋求警察幫助，要求警方幫忙「搵老婆」。

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警方指：

他來找我們要求幫他找新娘，並說我們有責任做這些公共服務。

不過警方認為他們對婚姻之事做不了什麼，只會「盡其所能」看看有沒有地方能幫忙。

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