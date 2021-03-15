【魔雪奇緣】迪士尼新園區相片曝光　網傳Frozen新園區部分建築結構完成

▲ 迪士尼新園區相片曝光！

香港迪士尼樂園繼將睡公主城堡改名和擴建為「奇妙夢想城堡」後，迪士尼迷最關心的新園區亦有好消息！據專門報道迪士尼消息的網媒「大街小報」報道，新園區「魔雪奇緣」部分建築結構已經封頂！

據網媒「大街小報」報道，《魔雪奇緣》主題園區的建造進度有新進展，其中山脈支架已經陸續安裝中，位於「阿德爾城堡」後面山腳位置已經開始覆蓋山面鋼架，另外區內首個屋頂已經開始安裝，該屋頂屬於雙屋頂設計，為商店建築「滴答精品店」的屋頂，目前只安裝咗半個屋頂。而園區內的娛樂設施「雪嶺滑雪橇」的最高建築結構已經封頂。

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另外，園區內亦有不少細節裝飾，例如新火車橋拱廊欄石上有「阿德爾王國」國花「番紅花」作為裝飾，花飾下面亦已預留位置嵌上園區標誌。

早前香港迪士尼樂園表示，「魔雪奇緣」新園區將於 2021 年推出，位於園內「小小世界」及「反斗奇兵大本營」中間，亦是全球迪士尼首個以「魔雪奇緣」為主題的園區，遊客除了可到訪阿德爾冰雪王國，與「魔雪奇緣」角色見面外，亦可乘搭遊樂設施「雪嶺滑雪橇」，了解穿越王國森林和峽灣的故事，把雪橇拉上最高處；而另一嶄新遊樂設施「魔雪奇幻之旅」，則讓遊客乘坐小船，由阿德爾皇家碼頭出發, 探索愛莎女皇的冰雪皇宮每一項細節。

同場加映巴黎迪士尼Frozen主題園區的概念圖，巴黎Frozen主題園區預計於2023年開幕：