【新冠肺炎】建造業議會主席撰文分享3月初隔離檢疫體驗　陳家駒籲市民飲茶食飯可免則免

▲ 建造業議會主席陳家駒。（經濟日報資料圖片）

建造業議會主席陳家駒3月初因被列為密切接觸者而須接受隔離觀察。他今日（15日）在建造業議會網站撰文指，竹篙灣檢疫中心的隔離設施雅潔，又呼籲市民飲茶食飯可免則免。

陳家駒以《飲茶食飯 可免則免》為題撰文，指建造業議會一位總辦事處的同事確診，他與好幾位同事也被衞生署評定為密切接觸者，需要接受隔離觀察，他選擇了到「竹篙灣檢疫中心」接受隔離，體驗議會與發展局近年推動的MiC 「組裝合成」建築法的成品。

竹篙灣檢疫中心情況：

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陳家駒說，檢疫隔離並不是度假，一個人單獨被關在一間200呎的小房間並不好受。但他認為，如果沒有推動建造業自願檢測，確診同事不會在染病早期便就可得到治療，而如果沒有推動 MiC「組裝合成」，就不會有如竹篙灣這麼雅潔的隔離設施可使用，他形容這些是因為大家努力，種下善因而得到的善果。

陳家駒又稱，「疫症面前沒有強者」，只有接種疫苗、戴口罩、減少接觸、保持社交距離、做好個人衞生才是正道，呼籲市民飲茶食飯可免則免。

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責任編輯：黃悅晴