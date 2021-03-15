【師父有請】譚俊彥笑言張振朗上位快成威脅　朱敏瀚為演劇大膽向監製自薦

▲ 譚俊彥、張振朗和朱敏瀚談命中貴人。

《Master's Talk師父有請》第6集找來譚俊彥（Shaun）、張振朗和朱敏瀚（Brian）擔任嘉賓，今集以「命中貴人」為主題，3位小生大談事業上的貴人，又分享拍攝辛酸及彼此的兄弟情。

Shaun表示在事業上遇到不少貴人，大部分都是女性，如初邀他拍《男人四十》的許鞍華、沒工開找她再拍戲的張艾嘉，以及邀他入無綫的樂易玲等。

而Brian直言視身旁的張振朗為貴人，年初舉行的頒獎禮上，大部分人都有多謝振朗：「有一段時間經濟不是很好，我想考個健身教練牌，但振朗卻鬧我，說做演員最緊要信念，要集中做好自己做的事。」

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▲ 譚俊彥、張振朗和朱敏瀚亮相《師父有請》。

張振朗自認十分黑仔

振朗因為拍檔（黃心穎）的突發事，令主演的3部劇集延遲播出。當時心想：「呢個人都幾黑仔！」問到有沒有感到被連累？振朗表示從沒覺是連累，但不開心就一定有。」

Shaun說：「他有其他事情更驚，因為連綵排都有支燈跌下來撞中他！」振朗憶述當時是台慶綵排，他要有一大段讀白，當時頭上有部攝影機由威也高高吊住：「我說話中然聽到『小心』，當時甚麼都不知，一下子便跌落膊頭位置，之後被送入醫院。不知是幸還是不幸，若不是企右了一步，可能被跌中面。」

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振朗憶述有兩年沒有出劇，《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》和《機場特警》先後被抽起，後來半年來一次過播出，連Brian都笑言：「我們拍完《機場特警》，他都叫我小心，幫忙不要再甚麼新聞。」

Shaun視振朗如兄弟

提到三人的兄弟情，Shaun指振朗完全不會照顧自己，「隔夜飯盒」都照再食，導致嚴重腸胃炎。振朗解釋因為只是事隔幾小時，以為問題不大，幸好Shaun如爸爸一樣照顧他，當時拍攝非常辛苦，最難忘是煞科時，他們在懸崖邊一齊居高臨下小解。

Shaun說：「我記得包大人有場戲同展昭講：『你唔好睇低自己，有一日你將會變得好勁！』我真是做出來，現在他真是好勁！」

振朗表示知道Shaun為自己客串《拳王》的一場戲而節食減磅，他提起這件事都忍不住眼濕濕，兩兄弟盡在不言中。

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對於入行初期不被看好，Shaun表示曾經遇過有對手做戲不會望住自己：「因為對手只在乎自己其中一邊面靚仔，我說不如你休息，我對住木板做還好！我又試過喊戲喊不出，被睇死生活太幸福，未捱過，我便回去對著塊鏡練習！」

他直言雖然明知道入無綫可能只有「男二」的機會，但他都決定放手一縛，不介紹由低做起，每一部戲都當作是一個試驗。

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▲ 二人再度合作《拳王》。

Brian感激《都市閒情》

振朗非常佩服Shaun珍惜每次演出的機會，並會付出百二分的努力，見證他親自上陣騎馬從山頂衝落懸崖，後來《拳王》的擂台戲，本只是替身打，但他最終自薦上陣跟真泰拳拳王對打，對方及全場演員為他歡呼。

Shaun說：「我本身連Playback都沒看，見大家拍手我都放心，對手更送條褲給我，指代表尊重我此對手，我忍不住爆喊，因為辛苦至今就為這場戲。」

振朗稱初初入行拍劇被前輩訓話，指為何又要用這個人，被嘲「你呢啲樣做唔到男主角」。後來他因扮張智霖而成為焦點，振朗說：「開頭一定係好事，因為多人認識，不過難關是如何撇甩個名，幸而終能擺脫。」

▲ 3人成好朋友。

Brian直言由於性格怕醜，曾經被前輩指「好寸」，早期被安排到《都市閒情》，一度心有不甘：「我好大膽直接同監製講我只是想拍劇，監製對我很好，有劇便為我度期，兩年後真的放我走。《都市閒情》每一個人都好好，我頒獎禮上得獎都有多謝《都市閒情》，安德尊傳千字文短訊給我，多謝我沒忘記《都市閒情》。」

Shaun認為最滿意的作品永遠都是下一部，不太會回想以往的事，問到是否目標是視帝？Shaun說：「視帝當然好，不過我都想挑戰幕後工作，意識到張振朗上位太快，好快要演他老竇。我給五至十年時間自己，希望可以做到導演或者背後創作。」張振朗直言視帝當然是目標，但目前希望跟不同的演員合作擦出火花。

同場加映：張振朗訪問