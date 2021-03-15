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【塑膠污染】港人日棄逾1,200公噸塑膠製品　消委會籲大眾正視問題【內附走塑貼士】

社會 13:06 2021/03/15

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港府膠袋徵費實施至今已近12年，惟本港廢塑膠棄置量仍然高企堆填區第3位。（經濟日報資料圖片）

塑膠污染是全球正在面對的問題，港府膠袋徵費實施至今已近12年，惟本港廢塑膠棄置量仍然高企堆填區第3位，各種塑膠製品每日棄置量多逾1,200公噸。消委會藉今日（15日）是國際消費者權益日，響應號召，呼籲政府、商戶和消費者正視日益嚴重的塑膠污染問題，身體力行，源頭減廢。

國際消費者聯會（Consumers International）將今年國際消費者權益日（3月15日）的主題定為「應對塑膠污染」（Tackling Plastic Pollution）。本港消委會指，本地廢塑膠的回收率只得8%，跟全球的整體廢塑膠約18%的回收率相比，成效遠低於國際水平，香港至今只有「塑膠購物袋收費計劃」，以及上月才開始公眾諮詢的塑膠飲料容器生產者責任計劃，建議政府推出更多減塑措施，從源頭減廢和塑膠回收雙管齊下，除了立法，更可以創新的方式鼓勵大眾身體力行減塑。

消委會舉例說，其他地方已相繼立法，逐步禁止一次過使用的塑膠產品，例如歐盟將於2021年開始全面禁止使用塑料吸管、即棄餐具等；加拿大將於今年開始禁止使用6種一次性使用的塑膠產品（包括即棄膠袋、吸管、即棄餐具和食物盒等）；內地亦已於今年元旦日起，全面禁用即棄膠飲管，真正達至源頭減廢。

消委會稱，不少塑膠物料的密度低，令儲存及運輸廢塑膠的成本增加，以致回收成效不高，認為政府可進一步加強利用創新科技和其他誘因鼓勵回收廢塑膠，例如逆向自動售貨機先導（簡稱為「入樽機」）計劃，向市民提供回贈。

該會續言，供應商推行的產品回收計劃，在減少原材料對環境影響的同時，亦為消費者提供回收渠道，甚至有折扣優惠，既環保又有利消費者，未來，期望會有更多供應商效法；又建議市民簡單改變生活習慣，從日常生活開始與塑膠「絕交」，點擊圖片即睇走塑貼士：

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更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：陳曉瑩

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