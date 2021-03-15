【保就業計劃】政黨調查發現超市在「保就業」後加價　清潔精加幅達35%

▲ 民建聯調查發現，兩大超市在「保就業計劃」過後已加價，21類貨品中，百佳有13類加價，惠康則有6類。（徐紹軒攝）

本港失業率在新冠肺炎衝擊下不斷上升，政府去年推出兩輪「保就業計劃」，9至11月的第二輪計劃更要求兩大超市推出優惠。有政黨調查發現，兩大超市的貨品在「保就業」過後已加價，21類貨品中，百佳有13類加價，惠康則有6類。

民建聯「超市價格關注組」比較了去年9月21日，即百佳及惠康獲批保就業資助翌日，及今年3月5日超市網站上21類貨品的價格，發現百佳有13類加價，惠康則有6類。

當中加幅最多的，是惠康售賣的「潔而亮檸檬去污液500毫升」，由11元加3.9元至14.9元，加幅達35%。而「金鳳泰國頂級香米5公斤裝」就由89元加8.9元至97.9元，加幅亦有10%。

百佳方面，「梅林牌優質火腿午餐肉397克」由20.8元加價3.1元至23.9元，加幅達14.9%。

關注組成員胡綽謙批評，即使超市早前有提供優惠，卻只經社福機構派予會員，缺乏彈性。

關注組召集人顏汶羽則指，雖然保就業計劃無禁止超市在完結後加價，但超市在疫情中受惠，「係咪可以有啲良心，賺少啲，共渡時艱呢？」

關注組要求消委會加強宣傳其價格比較網站，房委會出租屋邨舖位時引入競爭，超市應以全彈7折方式回饋社會。

▲ 加幅最多的是惠康售賣的「潔而亮檸檬去污液500毫升」，由11元加3.9元至14.9元，加幅達35%。（徐紹軒攝）

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記者：徐紹軒