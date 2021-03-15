【升中面試】疫情打亂加國升學計劃 章志文陪兒備戰升中面試：不求名校要校風好

▲ 章志文分享與兒子的相處之道。

「他跟媽媽會有多些內心說話，跟我不會談太多心事，不過有時候他會無緣無故過來攬着我。」章志文口中的他，正是今年12歲的兒子Micha。12歲正是少年反叛暴風期，加上在一場大瘟疫下面對升中考試，章志文以忍耐和同理心跟兒子一同拆解每個難題，與孩子同行，難怪Micah經常黐住爸爸。

面對兒子成長中的轉變，章志文坦言要付出許多的忍耐。「這一兩年觀察到他明顯有所改變，近年的而且確多了自己的諗法和堅持，會問為何不能這樣做，硬功已經不中用。幸好他並不算太反叛，太太的說話，很多時候他都肯聽肯接受的。」

▲ 章志文夫婦和兒子關係融洽。（受訪者fb）

陪兒子做搞笑無聊事

志文說太太用軟功，不時跟Micah做些無聊事、說些搞笑說話，但就在輕鬆的情況下教導兒子甚麼應該做、甚麼不應該做。「太太是投其所好，跟他像朋友一樣，然後慢慢跟他解釋和講道理。」除了軟功，付出更多忍耐，也是這個時期父母使出的招數。

還有他的拖延，也是令我們苦惱的。就像洗澡，催促了第三四五六七八次都未去做，試過6點吩咐他沖涼，到9點還未去做。真的拿他沒辦法，這時候，我們都是忍耐，只要他最終做了便行。

踏入青少年期，志文也感受到孩子正在轉變，尤期反叛行為開始出現，除了忍耐，放下爸爸的威嚴，不時從兒子的角度看也很重要。

說是暴風期，我也感覺得到，有時候真的會鬧情緒，幸好Micah不算太嚴重，至今也未試過很棘手的情況出現。我會提醒自己要明白兒子多一些，要多站在他的角度去想為何他會如此。有時都會反省一下，是否我不明白自己的孩子呢？簡單如為何他這麼喜歡打機呢？曾經見過他跟四、五個朋友仔一齊打機，突然有一把男人聲出現，我問他那個男人是誰？兒子說這是同學的爸爸，我就會想為何同學的爸爸會跟他們一起打機？

這一點志文從近日收看一些YouTuber的影片有所啟發。「原本是想參考一下人家的製作及剪片，才發覺原來現在的人如此講話、如此想法，我開始問是否自己已經老了，有些代溝，有些想法好像接不到軌。然後我想到兒子，我自己是否要有所改變而不是他呢。因為兒子就是成長在這一個年代，我沒可能要他做我，他也有自己的性格，有他在這一代所接觸的人和事。」

志文笑言不知道兒子是那麼喜歡跟人聊天的。「我不明白為何要開着 Zoom一邊做功課，一邊跟同學談天，我跟太太說就由他吧，或許我們小時候也會做過許多無聊事，只要他不太過分，又完成功課，在當中取得平衡就好了，我們做父母的得要融入他的世界才能明白他。」

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打亂加國升學計劃

志文一家三口一直相處融洽，父母對孩子的付出和理解，孩子還是感受得到的，難怪Micha對爸媽都相當「痴纏」。「他說媽媽是排第一位的，最疼就是媽媽，也很怕惹媽媽生氣。至於我，他不跟我說太多男孩子心事，不過，有時候他會無緣無故過來攬着我，早陣子聖誕節，太太送我按摩槍做禮物，兒子又會主動拿來替我按摩。」

志文夫婦愛錫孩子，還表現在給孩子學業的安排上。志文跟太太都是在加拿大接受教育，比較兩地的學習，志文覺得加拿大的教育比較自由，也着重啟發孩子的思考，孩子也可以有更廣闊的眼界，因此跟太太也有共識，日後會讓Micha到加拿大升學。

加拿大的空間較大，以我當年為例，我覺得加拿大的學習多着重學生的參與性和個人發展，不是填鴨式，學習也開心些。

原本早已計劃去年的復活節假期一家三口到當地考察，也有想過暑假先讓Micah報讀一些短期課程，但最終因為疫情打亂了計劃。

我當年是完成中五課程後到加拿大升學的，原本也考慮中學階段讓Micah過加拿大升學，現在只好待疫情過後再作打算。

為本地升中做準備

暫時未能外出升學，今年就讀小學六年級的Micah，便得要為報考中學而作出準備。作為爸爸的志文，原來也為兒子付出不少。

我們已經鎖定兩間在家附近的band 1學校，現在主要為兩所自行收生的學校面試作好準備。我跟Micah說不會催谷他，也不是要他考入甚麼名校，只要學校校風好，能夠幫助他的成長，以及認識到一些好朋友，不要學壞便已足夠了。

為了兒子的面試，志文已作了不少資料搜集，更有以下心得分享。

其實我們都是第一次，談不上甚麼心得，我吩咐兒子要在自我介紹的部分多下工夫。面試時要以中文及英文作自我介紹，主要依靠平日自己的裝備。另外我提點他，當老師給你朗讀的文章出現自己不懂得的生字時，得嘗試努力拼音，並且要有自信的朗讀，因為表現自信是十分重要的一環。

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記者：陳淑儀