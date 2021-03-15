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【凍齡有方】61歲余安安將抱孫被讚最靚外婆　美魔女長年保持體重不超過120磅　

娛樂 16:10 2021/03/15

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余安安於IG宣布大女有喜。

娛圈有不少女星保養得宜，故圈中有不少「至索祖母」、「至索外婆」，今年61歲的余安安靚足多年，到今依然保持弗爆身型。昨日（3月14日），安安姐於Instagram宣布大女李文琪有喜，網民大讚余安安榮升為「至靚的外婆」。

過往余安安有分享其保養心得，除不愛夜蒲外，原來她有近廿多年的健身經驗，更擁有導師的資格。

【明星扮靚】靚媽翁嘉穗體重長期維持110磅　97年港姐冠軍分享4大保養秘訣

余安安摸著女兒的孕肚，難掩喜悅心情。（取自instagram）

安安姐升呢做外婆

余安安於2016年榮升外母，其任職律師的大女李文琪與男友Jeremy結婚，當時安安揚言希望3年內可抱孫。

在昨日為白色情人節，余安安於IG貼出跟大女李文琪的的合照，宣布女兒有喜，只見她摸著女兒的孕肚難掩喜悅，她留言道：「午飯後和我的Babe一起散步！ ＃always my sweet girl」

網民紛紛送上祝福外，更寫道：「Congratulation，榮升做至靚的外婆。」

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雖然已「登六」兼將當外婆，余安安樣貌身材卻多年來冰封無變，堪稱為圈中的美魔女。

原來余安安喜愛到健身室做運動，早年體重一直維持114磅，現在仍能維持不過120磅。她的健身習慣已維持近廿多年，擁有廿多年健身經驗的安安姐更有導師的資格，曾教授幾位朋友健身。

另外，余安安每天保持足夠睡眠，至少睡足10小時，而且她沒有太多夜生活，閒時只愛跟朋友在家飯聚，飲酒也是淺嚐。

即是靠保持運動習慣、足夠睡眠、不捱夜而成為美魔女。

【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡

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余安安於16歲已經加入娛樂圈，當時還未中學畢業時已被邀拍攝生力啤廣告，後來被周梁淑怡賞識，邀請她加入TVB，同年與溫拿樂隊拍攝首套電影《大家樂》。翌年憑《書劍恩仇錄》中的「香香公主」一角大受歡迎，之後拍攝不少電影。

余安安在1983年與周潤發閃電結婚，不過婚姻卻只維持了9個月。及至1987年，她與賽車手李萬祺結婚，接著便退出幕前，二人育有兩名女兒李文琪及李文騫。

可是她在2003年與李萬祺離婚，余安安亦復出影壇，參演電影《神勇鐵金剛》、《早熟》、《寶貝計劃》、《我要成名》、電視劇《新不了情》，以及舞台劇演出等，大騷演技實力。

同場加映：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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