【虐殺女童】女童免疫系統胸腺嚴重萎縮至僅重5克　兒科醫生哽咽作供指與六旬老人無異

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（楊詠渝攝）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（15日）於高等法續審。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今以專家證人身份作供，指女童的重要免疫系統胸腺嚴重萎縮至僅重5克，與六旬老人無異。被問及女童死前一天仍被逼與父母玩「飛高高」，關哽咽表示「我幻想唔到點解仲會玩嗰啲遊戲囉，正常父母應該帶小朋友入醫院囉。」

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華，早前曾為女童Z撰寫醫療報告。關今出庭作供指，Z的胸腺僅重5克。對小朋友來說，胸腺是非常重要的免疫系統，以製造T細胞對抗病菌感染，而一般來說小朋友由新生至青春期前，胸腺應該最大，重量約為40克。直至小朋友踏入青春期，性荷爾蒙的分泌會導致胸腺退化，直至50至60歲時，會僅餘約5克，而正常小朋友的胸腺則約重20至40克。關形容Z的胸腺屬嚴重退化，程度與老人無異。

關又提及Z受到的壓力問題，指任何人面對壓力均會產生皮質醇，而皮質醇就會影響免疫系統，例如胸腺。壓力可以是精神上或生理上的，生理上的壓力就包括飢餓、痛楚包惡劣的生活環境，以Z的個案而言，Z被要求長時間站立、不准睡覺、被綁起及被逼下跪，均屬壓力的來源。

關又指Z身上的傷勢，受傷後不准求醫，親眼目睹親生哥哥被父母虐待等，對她來說都是壓力，亦對她的發展有負面影響，而且是她免疫力下降的原因之一。

控方問及，案中繼母曾於微訊上跟友人談及Z有大便失禁、在地上小便、吃自己的糞便、喝哥哥的小便和撥弄自己的私處等情況，關直言若然事情屬實，這是發育倒退，因為一般小朋友於兩、三歲時已懂得自行上廁所，而Z亦早已達標，她突然有上述問題出現，反映有發育倒退，亦反映Z蒙受了巨大壓力。

控方又引述繼母與友人的對話中，談及她向Z施用噴霧膠布時，Z並沒有任何反應，關解釋指若Z的傷口已深入真皮層，她便不會感覺到痛楚，因為真皮層並沒有神經，而Z左肩上的潰瘍傷口就屬其一。

被問及Z有否營養不良時，關指出Z的驗屍報告反映她並沒有明顯的營養性免疫失調，但關強調，單憑體重是無法判斷Z有否營養不良，但因為無法從Z身上抽血作檢驗，因此無法得知Z所攝取的食物是否足夠她發育所需。關又提及，Z的哥哥X入院時，其蛋白度數不足，亦有貧血的情況。關又指Z的胸腺內淋巴細胞密度已降至最低水平，反映Z長期受惡性壓力影響。

關又指Z死前數天，應該已出現手腳冰冷、呼吸急促等癥狀，對於Z於2018年1月5日，即事發前一天仍被父母要求玩「飛高高」，關回應指Z於死前4、5天身體已很差，因為細菌已入侵其血液，「成個人都好唔舒服，好攰，血壓低」，關更一度哽咽指「我幻想唔到點解仲會玩嗰啲遊戲囉，正常父母應該帶小朋友入醫院囉。」

代表父親的大律師吳政煌盤問關時問及，Z所受到的長期虐待是指多長時間。關指出醫學文獻顯示，小朋友的胸腺萎縮程度與其受虐時間長度成正比，要萎縮至5克的重量，估計Z已受虐半年或以上。關又指小朋友面對壓力時，父母應予以適當嘅安撫，父母給予小朋友正常反應，有助小朋友的發育，尤其在5歲之前。案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝