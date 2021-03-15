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余香凝喜與鮑起靜合作演「婆孫」　準媽咪Jennifer與鮑姐投緣傾家庭觀

娛樂 13:38 2021/03/15

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余香凝與鮑起靜、潘燦良合演《日子總有我伴你走》。

準媽咪余香凝（Jennifer）踏入牛年歌影兩邊走，繼早前推出個人新歌《最好陪伴》講親情後，去年底與影后鮑起靜及好戲之人潘燦良拍攝的微電影《日子總有我伴你走》最近亦推出。

提到這個微電影於去年底的疫情中拍攝，Jennifer表示︰「好開心有這個project，因為疫情關係，好多人都沒東西拍，所以今次開工見到好多熟悉的工作人員，好有親切感，大家會覺得終於開工喇。」

微電影中，Jennifer因外婆過身留有遺憾，故開設社企幫助患有失智症老人，而鮑姐則是她幫助的客人，她自言兩人於戲中是一對「偽婆孫」︰「鮑姐是我的客戶，當她失智症嚴重時，她想我做她個孫女，在她的屋企住，好似真的做了她孫女般照顧她。」

提到首次與鮑姐合作，Jennifer直言演藝路上「成就解鎖」，又透露與鮑姐等埋位時無所不談，笑說︰「好似打卡般，又可以同一個好鍾意的演員合作，而且她非常nice，真的好似婆婆般同你傾偈傾好多東西，加上我剛結婚，她又會同你傾家庭觀、講女人話題，大家真的好好傾。」

Jennifer坦言今次拍攝非常難忘，不少「催淚」場口令她感受特別深︰「這個故事想講有些事錯過了就錯過了，不要將所有時間擺在事業及愛情，要分一些時間給屋企人。」

她坦言很慶幸現實中80多歲的婆婆仍健在，可以見證她不同的人生階段，Jennifer說︰「好想給婆婆見證我人生每一個重要階段，而她好健康地睇住我結婚，我好開心，同埋我常對她說要繼續健健康康就可以抱曾孫，希望她可長命百歲，繼續睇住我可以做不同的事。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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