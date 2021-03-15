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【教師非禮】涉非禮男生罪成　男教師被判240小時服務令

社會 13:39 2021/03/15

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35歲男教師於九龍區中學任教期間，涉非禮3名中三至中五的男生，今（15日）於被判240小時服務令。（經濟日報資料圖片）

35歲男教師於九龍區中學任教期間，涉非禮3名中三至中五的男生，男教師早前否認5項非禮罪受審，法官裁決時指其中1名事主作供有不足之處，僅裁定男教師2項非禮罪成，法官今（15日）於區域法院判刑時指案情嚴重，被告與2名事主為師生關係，被告事後推說是受害者串通其他老師誣告他，猶如自我麻醉，顯示無悔意，但考慮到事主無長期創傷等，判240小時社會服務令。

涉案被告吳浩楠（35歲）原被控於2015年3月至2017年4月間，分別在學校的課室或禮堂內，非禮3名當時年齡介乎15至16歲的男生X、Y及Z。

法官早前裁決時指，其中Z事主作供有不足之處，故僅裁定被告2項非禮罪成，法官另認為，辯方聲稱3名事主因校內權鬥而與2名教師串謀誣陷他的說法並不可信。

法官今判刑時指，案情嚴重，被告與2名事主為師生關係，被告違反誠信，並在在職期間作出侵犯。

法官又指，被告事後無悔意，曾推說是受害者串通其他老師誣告他，猶如自我麻醉，情況在被告之中並不罕見。惟被告屬初犯，工作上是一位勤奮、有熱誠的老師，犯案時所觸碰的部位亦屬輕微，並非入侵性行為，事主無長期創傷等，終判240小時社會服務令。

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記者：林欣樂

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