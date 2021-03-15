【非常父親】富豪爸開火辣派對每晚4女友陪睡　19歲模特女兒見慣不怪︰好平常

▲ 澳洲富豪的模特兒女兒透露，爸爸每晚要4名女友陪睡。

家庭環境對孩子成長有莫大影響，澳洲富豪Travers Beynon的女兒Lucciana Beynon就生在一個不平凡的家庭。Lucciana自小知道爸爸身邊除了妻子外，還有眾多女友，而且爸爸會舉辦火辣派對，甚至每晚要4名女友陪睡，但她坦言「好平常」，只要爸爸開心就好。

煙草大王擁眾多女友

據英國《鏡報》報道，19歲的Lucciana Beynon現擔任模特兒，其49歲爸爸Travers Beynon是澳洲的煙草大王，曾被稱為「終極花花公子」。他不時在社交媒體炫富，富豪生活不少得香車美人，又在豪宅開派對，邀請漂亮的年輕模特兒參加。

▲ Lucciana有一個富爸爸，但她指自己只是在一個普通家庭長大。（IG圖片）

過去Travers曾開玩笑地說，「我開派對的唯一問題是我的床只能睡9個女人。」他與妻子Taesha擁有一張特製的巨床，由3張特大床組成。

Lucciana早前與模特兒公司簽約，由澳洲搬至倫敦居住，發展模特兒事業。她的媽媽是1991年世界小姐Ninibeth Leal，她希望跟隨媽媽的腳步踏上大舞台。她近日接受傳媒訪問，分享小時候與爸爸、繼母Taesha及爸爸的眾多女友，在澳洲黃金海岸價值200萬英鎊（約2000萬港元）的豪宅生活，又透露爸爸每晚要4名女友陪睡。

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童年生活造就思想開闊

經歷過童年後，Lucciana肯定表示「一夫多妻」不適合她，不會跟隨爸爸進入這個花花世界。她早已習慣生活的瘋狂一面，更表示已沒甚麼事情能讓她感到震驚。她與一屋女人，包括繼母和爸爸的女友們都相處融洽，她形容被一眾女人包圍的感覺很有趣，而且在這群女人身上學習到不少東西，令她獲益不淺。

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過去曾有輿論批評Travers是「性主義者」，作為女兒，Lucciana否定這個說法，強調只把他視為父親，更揚言「我愛他」。她關心的是爸爸生活是否愉快，只要他高興，她並不在乎爸爸的所作所為。只是不尋常的成長經歷，確實幫助Lucciana成為一個思想開闊的人︰

我能夠學會接受不同的事物，並跳出框框思考。

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15歲在快餐店打工賺錢

據說Travers的淨資產為1.21億英鎊（約12億港元），盡管爸爸身家豐厚，Lucciana自小過著無憂無慮的奢華生活，但她說「只是在一個普通家庭長大」，也提醒自己不要把金錢視作理所當然。她15歲時在麥當勞兼職，這是她的第一份工作，讓她學習如何省錢︰

我學到的第一課是金錢的價值，要擁有屬於自己的金錢。

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責任編輯：王明芳