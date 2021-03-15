【母女重逢】媽媽被家暴後失憶離家出走31年　獲暖心警員相助母女重逢激動落淚

▲ 台灣一對母女分離31年後重逢，女兒一眼認出母親，感動落淚。

母女分開31年後重逢，令人感動。台灣台南一名婦人，多年前遭受家暴後失憶，離家出走31年，她在街上遊蕩被好心市民發現報案，由於她身份不明一直找不到家人。直至早前當地有警員花了3個月追查資料，終聯絡到她的小女兒，女兒在警局一眼認出分離31年的母親，激動落淚，母女重逢。

母女分離31年感動重逢

綜合台媒報道，該名婦人姓萬，現年60歲，多年前遭受家暴後失憶，離家出走在街道上徘徊。民眾發現後報案，但因婦人身份不明，由社會局安置在機構內至今。近日一位警員翻查資料，用了3個月時間追查失蹤人口報案紀錄，最後成功聯絡婦人的小女兒來相認。

趕來與母親相認的小女兒，只看了一眼便認出媽媽，指「這是我媽媽，她一直沒變！」。兩人相隔31年後重逢，相擁落淚。女兒指自己曾多次嘗試尋找母親，可惜無功而返。

女兒指母親離家時她只有2歲，記得小時候多次目睹母親遭父親家暴，當時媽媽的精神及行為都有異常。她指最後見到母親身影是在1990年，當時母親遭遇家暴之後，就離家出走，失去聯絡。

與4名子女在台南團聚

婦人流落在外期間，精神狀態時好時壞，近年在服藥穩定控制下，記憶逐漸恢復，想起自己有4名子女，但不知從何開始尋找。

據了解，該名婦人育有2子2女，在她離家出走之後，4名子女被送到收容機構或交給親友照顧。子女多年來沒有放棄尋找母親，感謝在警方幫忙下，終與母親在台南團聚。

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責任編輯︰王明芳