【一秒拳王】上映4日票房累破300萬元　周國賢謝票即場與趙善恆Jam歌

▲ （左起）趙善恆、熊倬樂、周國賢為《一秒拳王》謝票。

香港電影《一秒拳王》於上週四（3月11日） 全港正式，一舉成為新片開畫票房冠軍，男主角周國賢（周爸）加入導演趙善恆的謝票隊伍，於剛過去周末與趙善恆和童星熊倬樂，去港九新界戲院謝票。



《一秒拳王》由上周四開畫至今，票房數字逐日攀升，截至昨日星期日（3月14日）為止，票房累收逾300萬元。周國賢謝票見觀眾時都表示，很感激大家在如此嚴峻時刻，仍選擇到戲院支持《一秒拳王》。

▲ 趙善恆與周國賢。

他亦提及到由開始籌備到傾劇本度招，再肌肉改造，再到拍攝到完成，整個過程相當艱辛：「很想多謝整個團隊，無論是台前幕後，每位演員、和導演恆導… 我從他們身上都有所學習。」

周國賢更提到原來戲中醫院一場，是由童星熊倬樂帶他入戲：「真要感謝樂樂，醫院那場是他帶著我演戲的，本身NG了很多次，直到有一次他爆發了真的情緒，而我就被他帶著去演。」





另外，周爸更表示最要感謝導演趙善恆：「我知道他非常辛苦，除要擔當導演外，亦要同時轉去成為一個演員身份演戲，他的壓力是非常大。其實他很有膽色去找我演這角色，因為我一向對自己的演技都不太有自信。」

周爸稱，當初收到演出邀請時有點猶豫，但笑言一開始時都要「扮吓嘢先，約出嚟傾個劇本先啦」，但一見面兩人就已一見如故：「基本上跟導演見面後已決定演出，兩人都決定馬上開始，結果就完成了這部電影。自己觀看了《一秒拳王》數次，每次看都總會眼泛淚光，希望大家喜歡這部作品。」

在疫情下《一秒拳王》終於能上映，終於可以在戲院與觀眾見面，亦令周爸深有感受：「希望透過電影可以帶更多力量及鼓勵給大家，讓大家變得更強壯，去保護自己心愛的人和深愛的地方！」

很多影迷對能見到周爸都非常高興，更有粉絲帶同自己結他來給周爸簽名，周爸更一時技癢，拿起結他就與導演趙善恆一起在戲院內唱起主題曲《時間的初衷》，令現場氣氛非常高漲，眾多影迷看畢電影後都不捨離場。

▲ 《一秒拳王》「大埔場景全攻略」地圖。

《一秒拳王》除了口碑傳頌，多句戲中金句及主題曲被廣傳，電影內以大埔為主作場景亦令很多大埔戲迷感驚喜。戲中主要場景如酒吧、英毅拳館和周爸戲中練跑的場景都在大埔拍攝。

電影公司為讓影迷更易找到戲中大埔場景，特別製作了一個「大埔場景全攻略」的地圖，讓影迷看完電影後可以到實地場景回味一番。