【新冠肺炎】1分鐘新冠病毒快速檢測法　新加坡及杜拜進行測試準確率逾90%

▲ 呼吸檢測法最快可讓檢疫者於1分鐘內得知是否感染新冠病毒

全球新冠肺炎疫情未止，除了研發疫苗，多國亦在研究快速檢測病毒的方法。新加坡去年研發出呼吸檢測方法，只需一分鐘就可測出是否感染新冠肺炎，日前更正式於機場展開試驗計劃。杜拜衞生局現亦與大學進行臨床試驗，以評估其準確性。

綜合外媒報道，新加坡國立大學與新創公司Breathonix去年9月研發出呼吸檢測法，收集檢疫者吹出氣體中的揮發性有機化學物質（Volatile Organic Compounds），然後直接送入分析器測量，一分鐘內就可得知結果。早前有180名患者參與先行臨床試驗計劃，準確率逾90%。

新加坡交通部長王乙康上周六（13日）在其facebook專頁發文並上載影片表示，去年10月已了解過Breathonix的呼吸檢測系統。上周他則體驗TracieX的呼吸檢測系統，由南洋理工大學初創公司Silver Factory Technology研發，2分鐘內可知結果。相比之下，他認為TracieX系統更方便攜帶。王乙康指，兩套呼吸檢測系統正在新加坡樟宜機場進行試驗。

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另外，杜拜衞生局亦聯同大學Mohammed Bin Rashid University of Medicine & Health Sciences（MBRU）進行臨床試驗計劃，研究對象為2500名患者。杜拜衞生局表示，從呼氣到診斷整個過程不到一分鐘，希望此技術可大大減輕實驗室的負擔。

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責任編輯：羅嘉欣