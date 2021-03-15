【疫境求生】疫情下被裁港龍女機師自強不息　轉畫逼真寵物畫留守香港待重飛一刻

▲ 疫情下被裁港龍女機師自強不息，轉畫寵物畫留守香港待重飛。

新冠肺炎疫情下，航空業受到巨大衝擊。本港35年航空品牌「國泰港龍航空」去年10月宣佈結束營運，遣散逾5000名員工。面對突如其來的終止營運，港龍員工絕對是愕然又無所適從。不過，疫情是打不死頑強的香港人。身為港龍副機師的Claudia被裁後把握機會，選擇投身另一項興趣──畫寵物畫。雖然Claudia目前是名畫家，但她坦言不會放棄機師身份，作為香港本土培訓的機師，她選擇留守香港，待航空業復蘇的一日，繼續在天上飛翔。

▲ Claudia出身於港龍本地機師培訓計劃，已在港龍工作達10年。(受訪者提供)

回想去年，Claudia表示完全沒預到港龍會終止營運。她認為港龍過去一直在擴張航線，加上主攻的亞洲疫情較受控，相信亞洲地區航空業恢復較快，公司會更有優勢。豈料公司竟宣佈直接結業，頗為愕然。

當時有想過公司會否與國泰合併，或轉換合約，但後來在21日便收到電郵通知已被解僱。

Claudia出身於港龍本地機師培訓計劃，已在港龍工作達10年，故對公司非常有歸屬感及感情。收到被解僱通知後，相比起失業的影響，情感上的衝擊更大。她實在不捨同事，更可惜無法與剛升為機長的丈夫「一齊飛」。

丈夫是港龍最後一位升職的機長，本來還很期待可以與他一齊飛。同時也很傷心，以後再也見不到港龍的飛機在天空飛翔。

機師求職路不易

雖然機師給人的感覺專業又高學歷，但不代表求職路會順風順水。Claudia表示，身邊很多機師同事失業後有積極搵工，而且不介意薪酬，不過普遍求職路上會出現數個問題：

一、機師這種職業太專門，其工作經驗在其他行業未必適用；二、僱主認為「請不起」機師；三、僱主認為「留不住」機師，倒不如直接請一名會長做的員工。

把握機會追另一個夢

Claudia表示丈夫目前仍在找工作，打算從合約工著手，而她則打算藉這段時間發展另一方面的興趣──畫畫。Claudia自小有2個夢想，一是做機師，二是從事藝術。失業期間，她一邊照顧1歲多的孩子，一邊拿起畫筆「追夢」。

工作多年都尚有積蓄，不算手停口停，所以想做自己想做的事，畢竟未必會再有第2次機會。

雖然Claudia有繪畫底子，但充滿學習精神的她會不斷上網學習新技巧，目前正在鑽研乾粉彩。而偶然的一次機會，讓她的作品得到更多人欣賞，發展出新方向。

▲ 雖然Claudia有繪畫底子，但充滿學習精神的她會不斷上網學習新技巧。(受訪者提供)

當時港龍要求員工在限期前交還制服，但Claudia一直以來從未與丈夫穿著制服與孩子合照，感到特別可惜。不想留下遺憾的他們，幸得到一名攝影師朋友相助拍攝全家福。為了答謝攝影師，她決定替攝影師的寵物狗畫一張肖像畫作禮物，結果畫作因為太唯肖唯妙而大受歡迎，一傳十、十傳百之下，得到很多人欣賞，甚至願意付費讓Claudia幫忙畫寵物畫。

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新的路向

對於作品得到廣大迴響是Claudia始料不及的。她坦言只是為了興趣及好玩而畫，本來沒有計劃成為工作的一部份。不過後來在丈夫的鼓勵下，她決定一試實現兒時的夢想：

丈夫說既然有天份，就不要浪費。多畫點畫，嘗試發展一下，並非為錢。

Claudia的作品都會放在Facebook專頁「Claudia's Art Gallery」上。作品總能捕捉到動物的眼神，每條毛的流向也勾劃得十分仔細。細膩又逼真的寵物畫背後，是每日畫5、6小時的心血。Claudia平均1張畫需要畫數十小時，「慢工出細貨」：

心情不好、傷心時我不會畫畫，因為作品會反映出來。一定要享受和投入才畫得好，要抱全副心機到畫作中。我要控制作品質素，所以也不能量產，一個月只能畫數張。

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Claudia坦言檔期已排到4月，由於自己計劃再挑戰其他繪畫類型，如水彩、木顏色等，甚至會畫鷹、馬等寵物以外的動物，所以只能「截單」（Cut Order），但輪候名單仍排到9月。

不放棄機師本職 留守香港待重飛一刻

雖然Claudia享受目前的藝術家生活，但她坦言不會放棄機師這個本業，將定期自費更新機師牌照。由於自己是本地培訓的機師，她希望留守香港，待航空業復蘇繼續服務。

我們幾百名本地機師都沒有放棄過。有經驗的機師要以10年、8年以上地計算，流失了便要再用長時間培訓一名本地人材，我們都不希望流失人材，所以我們守得幾耐得幾耐，用其他方式捱住。

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記者：楊宛茜