【車輛牌費】汽車業界斥加價做法不智或有裁員結業潮　增中產車主負擔籲暫緩一年

▲ 15個汽車商會聯會代表反對政府增加車輛牌費及首次登記稅。（蘇文軒攝）

財政預算案宣布增加私家車首次登記稅15%及牌照費30%，引起汽車業界及車主強烈不滿。15個汽車商會代表今（15日）召開記者會反對加價，批評政府不智，做法無助解決交通擠塞問題及增加庫房收入，估計業界全年至少跌2至3成生意，長遠或有裁員及結業潮。

15個汽車商會及聯會反對疫情下加價，直指會進一步打擊業界近4萬個家庭的生計。香港汽車會會長李耀培批評，政府指加價是為解決交通擠塞，但問題是源於政府規劃不當，加上人口向新界發展，但公共交通配套不足，令私家車成不少人的代步必需品，加價做法只會令車主、中產家庭百上加斤。

香港汽車商會副會長李龍基表示，過去汽車登記數字上升，但新私家車銷售數量下降，由2018年的4.2萬架，下跌至20年的3.7萬架，反映道路增加的車輛未必為新車，認為政府單純將交通擠塞問題歸咎於新車銷售，對業界不公道。他又指，商會一直希望就緩解交通擠塞與政府交流，但政府從未跟進建議及回覆。

立法會批發及零售界議員邵家輝指，2018至2020年間，私家車新車銷售量都按年下跌，撇除電動車的銷售量，傳統汽車銷量跌幅更逾2成，汽車業界在近年中美貿易戰、社會事件及疫情中已「五勞七傷」，加價會令情況惡化。他建議政府應暫緩加價一年，與業界作出商討。

立法會交通事務委員會主席易志明亦稱，政府增加汽車首次登記稅15%，只能為庫房增加9.15億元，不能紓緩政府3000多億元赤字，以紓緩交通擠塞為由加價的理據亦根本不成立，建議政府從基建入手，配合三隧分流等方案解決問題。

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記者：蘇文軒