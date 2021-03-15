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【新冠疫苗】港府下調疫苗接種年齡至30至59歲　16歲以上海外學生及外傭亦可接種

社會 15:11 2021/03/15

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公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始交代新冠疫苗接種計劃安排。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，明日起亦會再多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日(15日)下午見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。

公務員事務局局長聶德權表示，新冠疫苗接種計畫由2月26日開展至今已18日，整體運作暢順，累計19.81萬名市民接種，佔16歲以上人口3%。

他稱，明日起會增加12間接種復必泰的中心，每日接種量亦會增加，政府並了解有不少人想接種，惟仍未納入優先群組，故港府明日起將進一步擴大優先組別年齡，並涵蓋多兩個群組：

  • 30-59歲人士
  • 香港以外就讀的16歲以上學生
  • 家庭傭工

聶德權稱，有關受惠人數逾550萬人，佔16歲以上人口8成，
明日早上9時可到新冠疫苗專題網站預約，到接種中心、18間普通科門診或到私家醫生診所接種。

屆時市民只需持有身份證明為30歲以上，無需再提供個別工作證明，對有關行業都有行政方便，惟建議有關群組預約時都應填寫優先組別以便當局作統計。

即看新增12間BioNTech「復必泰」疫苗中心：

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責任編輯：陳正怡

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