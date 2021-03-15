【新冠疫苗】港府下調疫苗接種年齡至30至59歲 16歲以上海外學生及外傭亦可接種
社會 15:11 2021/03/15
本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，明日起亦會再多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日(15日)下午見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。
公務員事務局局長聶德權表示，新冠疫苗接種計畫由2月26日開展至今已18日，整體運作暢順，累計19.81萬名市民接種，佔16歲以上人口3%。
他稱，明日起會增加12間接種復必泰的中心，每日接種量亦會增加，政府並了解有不少人想接種，惟仍未納入優先群組，故港府明日起將進一步擴大優先組別年齡，並涵蓋多兩個群組：
- 30-59歲人士
- 香港以外就讀的16歲以上學生
- 家庭傭工
聶德權稱，有關受惠人數逾550萬人，佔16歲以上人口8成，
明日早上9時可到新冠疫苗專題網站預約，到接種中心、18間普通科門診或到私家醫生診所接種。
屆時市民只需持有身份證明為30歲以上，無需再提供個別工作證明，對有關行業都有行政方便，惟建議有關群組預約時都應填寫優先組別以便當局作統計。
即看新增12間BioNTech「復必泰」疫苗中心：
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責任編輯：陳正怡