【天才兒童】智商162高過愛因斯坦　8歲女童讀雙學士學位課程冀做太空人

在香港，8歲的小朋友大部分應該正就讀三年級。墨西哥8歲女童Adhara Pérez智商高達162，比愛因斯坦和霍金還要高。她6歲半完成初中，8歲高中畢業，隨即攻讀兩個學士學位課程，夢想是成為太空人。

▲ Adhara智商高達162，比愛因斯坦和霍金還要高2分。（Adhara Pérez IG圖片。）

患亞氏保加症的天才兒童

根據外媒報道，Adhara的母親在女兒3歲的時候，發現她的行為舉止比同齡孩子略有不同。媽媽憶述：

她在玩積木的時候，會將它們全部排成一排；坐在嬰兒椅吃飯時會不斷晃動身體，行為會維持數個小時。

經檢查後，Adhara被診斷患有亞氏保加症（Asperger syndrome），即自閉症的一種。根據資料顯示，亞氏保加症患者會有不同程度的社交障礙和語言障礙。

不幸地，這個病令Adhara在學校被同學欺凌，例如稱她為「怪人」，老師也因為Adhara「不願意參與課堂」而忽視她。其後Adhara的母親察覺女兒不願聽課的原因是她覺得課堂太無聊，之後帶她進行測試，結果發現Adhara的智商高達162，比愛因斯坦和霍金還要高2分。

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8歲修讀雙學士學位課程

Adhara本身在當地一所人才機構讀書，但由於家庭經濟無法承擔高昂學費，Adhara惟有退學。她的母親於是決定讓女兒遙距學習，Adhara在5歲完成小學，6歲半完成初中，8歲高中畢業。目前，她正在攻讀兩個網上學士學位課程，分別是系統工程學和數學工業工程學。

不過，Adhara最大的夢想是將來能夠前往美國讀書，並志願成為一位太空人。據了解，美國亞利桑那大學和萊斯大學已關注她的情況，後者更邀請她修讀天體物理學課程。然而，Adhara的母親明白以一家的財政能力，要負擔學費並不是容易事，但她仍然希望能幫助女兒實現夢想。

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責任編輯︰王明芳