【新冠疫苗】陳肇始：疫苗接種率提升　可進一步放寬食肆限制及全面復課

▲ 食衞局局長陳肇始（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，明日起亦會再多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日(15日)下午見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。

食衞局局長陳肇始表示，政府至2月26日開始疫苗接種計劃，已接種逾19萬劑，接照聯合科學委員會的建議逐步有序推展群組。

她強調，衞生署為接種新冠疫苗異常事件設藥物安全監測系統，收集醫護人員和藥劑業界呈報新冠疫苗接種異常事件，並會定期更新撮要報告。

她指，上周五（12日）目前疫情接種情況附合預期，與其他地方接種的經驗相約。對於有個別人士曾接種疫苗後死亡或出現異常反應，她強調專家委員會評估的結果顯示疫苗與死亡未有因果關係，稍後專家委員會將會研究最新個案。

陳肇始表示，放寬社交距離有機會反彈，確診數字維持雙位數高位，加上疫苗接種情況未如理想，不排除有機會收緊社交措施。

她指，若疫苗接種理想，加上做好嚴守防疫措施，其他商業措施或有機會放寬，學校可恢復正常等。她更強調，疫苗接種率亦是未來恢復跨境出行及作為放寬跨境旅行的重要考慮。

她續指，為推廣疫苗接種，政府將會在網上公開每個年齡組別的接種率作為指標，以提升疫苗接種率。

被問到疫苗的供應，陳肇始表示政府有與供應商緊密聯繫，現時供應情況有序及沒有問題，所以一方面呼籲接種，但如有擔心的話要諮詢醫生；而疫苗的數據，她表示現時最需要時相信科學，現時沒有數據證明某一些情況有出現更多的情況。

即看新增12間BioNTech「復必泰」疫苗中心：

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五類人士不宜接種疫苗：

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記者：曾卓鋒