  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (週一) 15:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】陳肇始：疫苗接種率提升　可進一步放寬食肆限制及全面復課

社會 15:13 2021/03/15

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

食衞局局長陳肇始（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，明日起亦會再多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日(15日)下午見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。

食衞局局長陳肇始表示，政府至2月26日開始疫苗接種計劃，已接種逾19萬劑，接照聯合科學委員會的建議逐步有序推展群組。

她強調，衞生署為接種新冠疫苗異常事件設藥物安全監測系統，收集醫護人員和藥劑業界呈報新冠疫苗接種異常事件，並會定期更新撮要報告。

她指，上周五（12日）目前疫情接種情況附合預期，與其他地方接種的經驗相約。對於有個別人士曾接種疫苗後死亡或出現異常反應，她強調專家委員會評估的結果顯示疫苗與死亡未有因果關係，稍後專家委員會將會研究最新個案。

陳肇始表示，放寬社交距離有機會反彈，確診數字維持雙位數高位，加上疫苗接種情況未如理想，不排除有機會收緊社交措施。

她指，若疫苗接種理想，加上做好嚴守防疫措施，其他商業措施或有機會放寬，學校可恢復正常等。她更強調，疫苗接種率亦是未來恢復跨境出行及作為放寬跨境旅行的重要考慮。

她續指，為推廣疫苗接種，政府將會在網上公開每個年齡組別的接種率作為指標，以提升疫苗接種率。

被問到疫苗的供應，陳肇始表示政府有與供應商緊密聯繫，現時供應情況有序及沒有問題，所以一方面呼籲接種，但如有擔心的話要諮詢醫生；而疫苗的數據，她表示現時最需要時相信科學，現時沒有數據證明某一些情況有出現更多的情況。

即看新增12間BioNTech「復必泰」疫苗中心：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

五類人士不宜接種疫苗：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增約30宗確診個案　下午將設疫情記者會
今日 12:46
【新冠肺炎】消息：今日新增約30宗確診個案　下午將設疫情記者會
【新冠疫苗】聶德權陳肇始下午交代疫苗安排　許樹昌指現時合適時機下調接種年齡
今日 11:52
【新冠疫苗】聶德權陳肇始下午交代疫苗安排　許樹昌指現時合適時機下調接種年齡
【新冠肺炎】Pacific Coffee兼職咖啡師疑染疫　太古城中心分店關閉2天消毒清潔
今日 12:39
【新冠肺炎】Pacific Coffee兼職咖啡師疑染疫　太古城中心分店關閉2天消毒清潔
【Ursus Fitness群組】許樹昌料群組已現第三代傳播　梁子超籲高風險者有症狀要重檢
今日 12:19
【Ursus Fitness群組】許樹昌料群組已現第三代傳播　梁子超籲高風險者有症狀要重檢
聶德權 陳肇始 公務員事務局 香港 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家 林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】
10:20 2021/03/14
【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家 林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】
【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型
16:22 2021/03/13
【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費
16:28 2021/03/12
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費