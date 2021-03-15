【8.18集結案】余若薇代表黎智英續作結案陳詞　質疑控方無法證明黎有犯罪意圖

▲ 余若薇代表黎智英續作結案陳詞，質疑控方無法證明黎有犯罪意圖。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8月18日港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（15日）於西九龍裁判法院續審。資深大律師余若薇代表黎智英結案陳詞指，控方指黎智英組織未經批准的遊行及用流水式集會掩飾，惟控方須證明黎知悉遊行被禁止及民陣提出流水式集會，而各名警察證人均供稱沒有聽過流水式集會。余指黎亦不一定得悉遊行被禁止，控方亦無法證明黎有犯罪意圖。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

代表黎智英的資深大律師余若薇今結案陳詞指，控方指黎智英組織未經批准的遊行，及藉以流水式集會為掩飾手段，惟控方須證明黎知悉遊行被禁止及民陣提出流水式集會，雖然控方指上述兩項訊息受到傳媒廣泛報導，但各警察證人在庭上均供稱沒有聽過流水式集會。

余續指，既然警方不一定能接受到上述兩項訊息，黎亦可能只知悉流水式集會一事，而不一定得悉遊行被禁止。

余又指，控方無法證明黎有犯罪意圖，指當時維園在集會高峰期一度站滿人，而天后及銅鑼灣港鐵站亦有出現列車「飛站」的情況，加上當時仍有集會人士前往維園，而受人潮影響，巴士及電車的使用者亦會改為使用港鐵。

余指在上述情況中，現場需要公眾熟悉的臉孔去帶領集會人士離開，惟民陣的代表因為要在維園維持秩序，而警方當日亦未有派駐足夠警力維持秩序。聆訊今午續。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。當中區諾軒及梁耀忠已承認控罪，准保釋候判。

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記者：王仁昌