福斯集團節省成本力推數碼化　鼓勵年長員工提早退休

▲ 外媒消息指，福斯汽車計劃在德國工廠裁減多達 5,000 個工作機會，以削減固定成本開支。

隨著特斯拉（Tesla）的崛起，電動車成為未來汽車工業最矚目的重要趨勢。有長達80多年歷史的德國汽車大廠福斯（Volkswagen），正面臨轉型的選擇。外媒消息指，福斯汽車計劃在德國工廠裁減多達 5,000 個工作機會，以削減固定成本開支。同時，希望透過向資深員工提供提早退休等方案，預料此舉將耗資約5億歐元（約港幣46億元）成本支出。

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據路透社報道，福斯集團日前發表聲明指，該公司先前已與工會方面商定一項計劃，允許1964年出生的員工可以階段性退休，而1956年至1960年出生的員工則可享有提前退休的權利。

福斯表示，他們預期約900人將選擇提早退休，至於選擇部分退休的人數可能僅千人，但該公司並未提供確切數據。福斯早在今年1月時表示，他們已計劃在未來兩年內削減5%的經常開支費用與7%的採購支出。

報道又指，除了電動車、推動數碼化以及電池開發領域外，福斯在2021年底前將停止招募人才。有兩名消息人士透露，福斯將於旗下6個主要德國工廠執行相關的人事精簡計劃，裁減3,000至4,000個工作機會。而目前福斯汽車在旗下工廠聘用約有12 萬名員工。

德國《經理人雜誌》報道，福斯、BP Plc 以及旗下德國加油站品牌 Aral 計劃攜手投資歐洲電動車充電網絡，預計將設立超過 1 千座充電站。據悉，有關消息或於今（15日）歐洲中部時間下午1時舉行的「Power Day」線上發表會上公布。

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此外，福斯集團領導階層Gunnar Kilian表示，公司將持續執行嚴格的成本管理、讓高層有能力應付未來必要的投資。而歐盟監管機構日前亦制定嚴格的排放目標，迫使福斯集團將混合動力和電動車佔 2030 年歐洲汽車的銷售比重，自原先設定的 40% 提高到 60%。

責任編輯：施雯雯