【新冠疫苗】聶德權：未來每個月有疫苗抵港強調供應足夠　粗略估算現仍有30萬名額可預約

▲ 聶德權強調本港疫苗供應足夠。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，明日起亦會再多12間BioNTech「復必泰」疫苗中心投入運作。公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始今日(15日)下午見傳媒，交代新冠疫苗接種計劃安排。

公務員事務局局長聶德權表示，港府明日起將進一步擴大優先組別年齡至30歲或以上，並涵蓋多兩個群組。詳情請見【下一頁】

他提到，擴大群組及年齡接種涉逾550萬人，而目前科興疫苗首批100萬劑已來港，BioNTech「復必泰」首批130萬亦抵港，換言之本港現時已有逾230萬劑疫苗，足夠逾100萬人接種；兩疫苗未來再供港亦有時間表，每個月都會有一批疫苗來港，強調疫苗供應充足，未來此兩款疫苗供港情況無問題。

他認為，擴大接種群組後料部分市民仍處於觀望狀態，故相信短期內短缺不會出現，強調政府適時會於疫苗供應上作出配合，亦為市民提供較大彈性。

聶德權表示，科興疫苗可於攝氏2至8度儲存下放置一段時間，時間性「無咁緊張」，惟「復必泰」解凍後只可放置2至5日，經稀釋後更只可放6小時，形容復必泰具時間性，需要盡量善用相關疫苗。

他表示，明日起會增加12間接種疫苗中心，屆時累計會有19間中心接種復必泰，而8間接種科興中心亦已運作，3月底將另有2間接種中心啟用；而粗略計算仍有逾30萬個接種名額可供預約，未來每日亦再開放2萬多個名額，有關安排考慮接種進度，亦確保中運作暢順。

聶德權補充，近日出現接種後的異常事件，令市民信心受影響，接種人數反應慢下來；惟同時亦有好多人希望接種，認為有空間可擴大接種組別，予希望接種的人士預約。

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責任編輯：陳正怡