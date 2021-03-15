林鄭月娥再數特首條件　稱要有堅定性格

▲ （經濟日報資料圖片）

距離特首選舉只有一年，「跑馬仔」提早開跑，近期多名潛在人選，都紛紛被問到會否參選，就連特首林鄭月娥，也多次被問起，會否角逐連任。一向被稱為「好打得」的林鄭，接受傳媒訪問時就指，特首應有堅定性格。

繼早前接受鳳凰衛視訪問後，林鄭再接受多份親中報章訪問。她又再重提，4項由前港澳辦主任王光亞提出的特首條件，分別是1、愛國愛港。2、有管治能力。3、獲中央信任。4、得到市民支持及愛戴。

然而，她在兩次訪問中都提到，出任特首近4年，認為特首要多加一項條件，就是要堅定的性格、堅守原則。她在最新的專訪更指，正確的事要排除萬難去做。

她談起中央出手完善香港選舉制度時，更稱親自督導法例草擬、聽取各界意見、公眾解說工作等，因為「這件事太重要，與港區國安法不相伯仲，所以不會下放給其他人，全部由自己做。」

林鄭月娥近期在專訪、出席記者會時，都拒答有關連任問題，行政會議召集人陳智思早前更指，林鄭只想做好今屆事情，「完全沒有考慮下屆事宜」。

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