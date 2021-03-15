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【新冠疫苗】陳肇始：衞生署關注阿斯利康副作用　料第二季尾引入強調專家會審視

社會 16:05 2021/03/15

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陳肇始指較早前已與阿斯利康簽署預先採購協議，首批牛津疫苗將於第二季尾抵港。（曾耀輝攝）

阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學研發的牛津疫苗於各地展開接種後，陸續出現接種後血栓個案，荷蘭、挪威、丹麥、冰島及保加利亞等國家相繼叫停有關疫苗。本港政府早前亦與阿斯利康簽訂預先採購協議。

食衞局局長陳肇始被問到會否重新審視有關安排時，提到港府較早前已與阿斯利康簽署預先採購協議，據初步接觸亦知悉首批牛津疫苗將於第二季尾抵港。

她重申，如新冠疫苗來港須先提交申請及相關數據，並經專家委員會審核後，建議是否於香港作緊急使用；又強調了解到其他國家接種牛津疫苗情況，當局就此非常關注，署方會嚴肅跟進，並向阿斯利康了解。

陳肇始續指，署方會審核情況，確保疫苗安全有效，符合質素才會批准緊急使用；至於會否改購強生疫苗，她則稱港府會購買每一個技術平台的新冠疫苗，重申會視乎數據及疫情最新情況。

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責任編輯：陳正怡

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