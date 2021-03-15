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【港人優惠】香港迪士尼推團票優惠　3人同行門票75折4人可享7折

社會 16:43 2021/03/15

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香港迪士尼樂園再推港人門票優惠。（香港迪士尼樂園提供圖片）

香港迪士尼樂園再推港人門票優惠﹗樂園今日（15日）宣布，香港居民現凡購買樂園「奇妙同慶」團票優惠，並於即日起至今年6月30日期間入園，3人同行可享門票75折優惠，4人同行則有門票7折優惠。有關優惠詳情及購買：按此

香港迪士尼指，春季來臨，復活節亦將近，樂園即日起至4月29日，亦會舉行以Duffy與好友為主要角色的「食、玩、買、住」春日復活節小旅行體驗，點擊圖片即睇：

    點擊圖片放大
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樂園亦首次推出真空美食包，包含9款中西佳餚，經真空保鮮處理，簡單解凍後放入滾水加熱，市民購買後可在家享用美食（購買連結：按此；年票會員於4月4日或之前登入「奇妙處處通」會員專頁確認訂單可享9折優惠

此外，即日起至今年4月30日，香港居民購買3張或以上「奇妙處處通」樂園年票即享85折優惠。

點擊圖片即睇香港迪士尼樂園最新防疫措施：

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TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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