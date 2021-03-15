【初步確診】美領館兩名染疫職員居帝景園第3座　若最終確診領事館員工須接受強制檢測

▲ 2名美國駐港總領事館文職人員初步確診。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗確診個案，14宗屬輸入個案，其餘16宗屬本地個案，包括1宗源頭不明個案，15宗屬關連個案，當中13宗涉及Ursus Fitness群組。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代情況。

歐家榮指，今日有10多宗初步確診個案，包括2宗個案是昨日指定受限區域行動找到的個案，2人是夫妻關係，涉及一名40歲男和一名41歲女，居於帝景園第3座，均於美國駐港總領事館工作，最後上班為3月12日，2人沒有出現病徵。中心會與領事館溝通，建議他們工作人員須接受檢測，並為相關緊密接觸者檢疫。他又提到，該屋苑早前有2宗個案，但居於不同座數，分別是第2座是第4座。

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（曾耀輝攝）

他又指，根據恆常機制會將初步確診個案送入醫院隔離，亦會向他們發出檢疫隔離令，亦會將他們家居接觸者送院檢測和隔離。他又提到，在他們潛伏期沒有進入任何健身室，故目前是源頭不明個案。

歐家榮表示，2人屬豁免檢疫人士，於去年9月抵港後一直留港，近期沒有離開香港，故肯定是本地個案。他們在領事館負責文職工作，上班時會戴口罩，但仍要了解有沒有職員與他們有密切接觸。他們有3名同住家人列為密切接觸者須檢疫，其中2名獲安排接受檢疫，另一名則會被送去檢疫中心。

他們過去14天主要上班、去餐廳和超市等，2人曾於3月10日去過中環士丹頓街52-56號Stazione Novella，及在3月3日去過西貢Bones and Blades，但不了解所居住地方是否宿舍，仍向領事館跟進中。

歐家榮又指，如果確診個案家中有人需要照顧，會有特殊安排，所需的時間會較長，例如父母屬確診個案，而家中亦有年幼小朋友，中心會要求家長找照顧者到檢疫中心照顧小朋友。他指，倘若最後找不到人照顧，或被照顧人士有特殊需要如餵哺母乳等，在風險可以接受下，若密切接觸者與確診家人已接觸一段時間，有可能已接觸病毒，會考慮與醫管局商討，安排他們與個案一起入院。

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記者：陳子謙