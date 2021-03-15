【初步確診】美領館兩名染疫職員居帝景園第3座　領事館所有員工須接受強制檢測

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗確診個案，14宗屬輸入個案，其餘16宗屬本地個案，包括1宗源頭不明個案，15宗屬關連個案，當中13宗涉及Ursus Fitness群組。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代情況。

歐家榮指，今日有10多宗初步確診個案，包括2宗個案是昨日指定受限區域找到的個案，2人是家人關係，涉及40歲男和41歲女，居於帝景園第3座，均於美國駐港總領事館工作，最後上班為3月12日，2人沒有出現病徵，會與領事館溝通，建議他們工作人員須接受檢測，並為相關緊密接觸者檢疫。他又提到，該屋苑早前有2宗個案，但居於不同座數，分別是第2座是第4座。

他又指，根據恆常機制會將初步確診個案送入醫院隔離，亦會向他們發出檢疫隔離令，亦會將他們家居接觸者送院檢測和隔離，而在他們潛伏期沒有進入任何健身室，故目前是源頭不明個案。

歐家榮表示，2人屬豁免檢疫人士，於去年9月抵港後一直留港，近期沒有離開香港，故肯定是本地個案，他們在領事館負責文職工作，上班時會戴口罩，但仍要了解有沒有職員與他們有密切接觸，會被安排入院，但沒有病徵。他們過去14天主要上班、去餐廳和超市等，2人曾於3月10日去過中環士丹頓街52-56號Stazione Novella，及在3月3日去過西貢Bones and Blades，但不了解所居住地方是否宿舍，仍向領事館跟進中。

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記者：陳子謙