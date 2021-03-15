【親子閱讀】家長以身作則鼓勵孩子閱讀　前主播趙麗如教選書︰避免指定書單

▲ 前新聞主播、現職浸會大學教授趙麗如，分享親子閱讀心得。（相片由安徒生會提供）

疫情期間，小朋友離不開使用電子產品學習；面對機不離手的新世代，家長可以怎樣鼓勵孩子閱讀 ? 閱讀是否一定要有書在手？作為三個小孩的媽媽，前新聞主播、現職浸會大學教授趙麗如（Bonnie）有一些建議給家長。

教導子女需言教身教並行，Bonnie認為要培養孩子的閱讀習慣，除了說話上鼓勵他們讀書或書本帶來的好處，更重要是以身作則給小孩一個榜樣：首先家長應要學會放下手機；例如在空閒的時候或飲茶時，嘗試放下手機，找一本喜歡的書閲讀，子女看到家長津津有味地看書，自然會提起對書本世界的好奇心。家長可藉此闡述書本的美好，並鼓勵子女看書。另外，以身作則更令小孩心悅誠服；如果家長在孩子讀書時使用手機，孩子未必服氣，因此家長先閱讀書本，也是在鼓舞孩子養成閱讀的習慣。

動物繪本引起小朋友興趣

在選擇圖書方面，Bonnie建議家長可按小朋友的性格選擇不同形式、文字、章節或不同版本的繪本。因為疫情而出現的網上資源很多，例如安徒生會的【悅讀愈強】計劃，參加計劃的學生可以免費在網上閱讀超過30本精選繪本，當中亦有Bonnie所推薦、由湯姆牛創作、信誼基金所出版的《愛吃青菜的鱷魚》。故事講述醫生替動物們檢查身體，很多小動物肚子裏都有咕嚕咕嚕的怪聲，而愛吃青菜的小鱷魚的肚子十分乾淨健康，原來裏面住有很多綠色小精靈幫忙把壞細菌趕走。

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Bonnie認為這故事內容簡單直接，用親切易明的方式，讓小朋友看到青菜長大的過程，了解到吃青菜的好處。這種以動物作主角的繪本，能夠勾起孩子的興趣，讓他們更容易理解角色情感，以至記住當中的寓意，忘情地進入童話世界。

讓孩子選擇感興趣的書

Bonnie叮囑家長不要限制小孩選擇書本，避免指定書單，要學懂放手，讓他們選擇自己感興趣的書本：「公主、英雄甚至是 《老夫子》漫畫都可以，最重要的是孩子打開書本時，能夠感受到另外一個世界的趣味。一定的閱書自由度是培養兒童閱讀興趣的關鍵，如果家長想走進小朋友的世界，亦可閱讀其喜愛的書本，尋找一些有共鳴的話題，從而成為無所不談的好友。」

善用網上免費閱讀平台

疫情持續，即使逐漸復課，網課還是有需要，不少家長都擔心孩子接觸過量的電子設備，容易造成依賴及影響視力；Bonnie再三強調新世代無可避免要接觸到電子產品，家長要保持開放的態度，絕不可完全禁止孩子使用，反而要和小朋友共同制定時間表，找到一個平衡點，在一個合適的時間內透過電子產品學習 、娛樂，甚至是與朋輩聊天加深友誼。

而網上也有讀不完的書，免費的閱讀平台提供，只要加以利用，把握機會，盡情投入閱讀當中，我們可以跨越不同時空和地域，不受疫情的限制，感受書中人物的生活經驗和經歷 。

安徒生會獲李嘉誠基金贊助舉辦了《悅讀愈強》計劃。合資格參加的小學生透過網上閱讀勵志繪本可以獲取獎學金，在疫境自強，做閱讀新世代。想了解更多活動詳情：https://hac.org.hk/portfolio/悅讀愈強

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