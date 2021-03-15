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【新冠肺炎】本港病毒即時繁殖率達1.7　衞生防護中心形容疫情形勢嚴峻

社會 16:41 2021/03/15

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衞生署衞生防護中心總監林文健（右）。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗確診個案，其14宗屬輸入個案，另外16宗本地個案，包括1宗源頭不明個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代情況。

林文健指，過去2周錄得276宗個案，8成（233宗）屬本地個案，其中3成屬源頭不明，反映社區傳播鏈仍在，又提到健身室群組爆發令疫情反彈，目前有效繁殖率為1.7，即一個人可傳染1.7人，形容本地疫情控制嚴峻。

他又指，所有本港確診個案會進行基因篩查，目前該群組沒有出現病毒變異情況，而過去2天政府引用第599J章在中西區多幢大廈指明受限區域執行限制與強制檢測公告，於帝景園找到2宗初步確診，另一宗仍在確定。

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：陳子謙

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