【新冠肺炎】今日新增30宗確診個案　16宗本地感染包括1宗源頭不明

▲ 衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗確診個案。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗確診個案，17男17女，年齡介乎17至81歲，16屬本地個案，包括1宗源頭不明個案。

衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理何婉霞見記者交代疫情。林文健指現時病毒繁殖率已上升至1.7，形容為疫情嚴重；他又透露健身室群組已逾120人，860名密切接觸者正接受檢疫中，2200名密切接觸者同住家人須強制檢測，而目前所有個案會作基因篩查，群組所有確診者都沒有感染變種病毒。

公務員事務局局長聶德權指，政府了解有不少人想接種，惟仍未納入優先群組，港府明日起將進一步擴大優先組別年齡至30歲或以上人士，並涵蓋外傭及16歲以上的海外學生兩個群組。詳情請見【下一頁】

同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡