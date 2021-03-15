【曬傷護理】吳尊為曬黑故意不搽防曬皮膚變兩截色　醫生點評坊間常見曬傷處理方式

▲ 吳尊為了曬黑，不搽防曬，結果皮膚變成兩截色。

41歲吳尊一直維持Fit爆身型和凍齡外貌，近日他在網上分享了幾張赤裸上身的相片，大曬一身健碩肌肉外，更顯然而見的是手臂、後頸，與背脊截然不同的兩種膚色，很明顯是經強烈日曬後的紅腫，看來相當疼痛。

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一向很重視家庭樂的吳尊，上周五（12日）分享了一輯與家人出海遊樂的相片，一對仔女似足爸爸，身型比例極好。而原來，吳尊為了令皮膚曬得更黑，故意不搽防曬，之後第二日他就上載了3張赤裸上半身的照片，很明顯地手臂、後頸和肩膀位置也曬傷，令他不禁語帶悔意表示：

痛！！！為了想曬更黑，固執的不搽防曬。吳尊，你活該！

有網民就搞笑留言稱：「我懷疑你就是在曬自己的肌肉。」也有人稱：「敬你是條漢子」，令吳尊幽默回應：「以後不敢這麼man了」，對答相當搞笑。

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曬傷可致腫痛發熱起水泡

皮膚科專科醫生林嘉雯指出，曬傷的原理是皮膚過度接觸紫外線，令早期皮膚血管擴張，引致血流量增加，血管內皮細胞被活化，形成「曬傷細胞」及釋放更多發炎因子。

在暴曬後的3至6小時，皮膚會變得紅腫、刺痛及發熱，嚴重的話可能會出現水泡。紅腫熱痛通常會在3到7天內消退，有些會在4到7天開始脫皮和發現皮膚變深色，如有水泡則在7到10天內癒合。

點評坊間常見曬傷處理方式

究竟曬傷後應如何處理？林醫生表示，輕微曬傷的話，不用治療也會自然好，所以處理方法最主要是舒緩症狀及縮短康復時間，而不同皮膚曬傷級別都會有不同的處理方法。

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責任編輯：羅嘉欣