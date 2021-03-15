【Ursus Fitness群組】再多13人涉及Ursus Fitness群組　累計已有122人確診

▲ Ursus Fitness群組進一步擴大。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未止，今日新增30宗確診中，13人更涉與西營盤URSUS FITNESS群組相關，群組至今已有122人確診。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增確診個案涉及4名客人、9名屬患者的緊密接觸者，累計現時已7名員工、85名顧客及30名緊密接觸者確診，而初步確診當中亦有數人涉及URSUS FITNESS群組。

衞生防護中心總監林文健表示，因應健身室群組爆發，令本地疫情出現反彈，現時病毒繁殖率已上升至1.7，形容為疫情嚴重。

他又透露，健身室群組至今已逾120人，有860名密切接觸者正接受檢疫中，2200名密切接觸者同住家人須強制檢測，並向100幢大廈及工作埸所發出強檢公告；而目前所有個案會作基因篩查，群組所有確診者都沒有感染變種病毒。

林文健指，流行病學調查所見，發現當中有不少個案於工作當中，未有做好個人防控感染措施，包括運動期間無戴口罩，亦無保持適當社交距離，呼籲所有市民謹記疫情當下，亦需戴口罩、保持手部衞生、及保持適當社交距離。

他補充，因應群組已收緊運動時需戴口罩的措施，同時亦要求患者家庭成員，及確診大廈、工作埸所進行強制檢測，又指雖然已做一輪強制檢測，惟署方因應疫情發展，如再有確診個案將會再做多一次強檢。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡