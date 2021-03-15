【虐殺女童】女童8歲兄長僅重19.3公斤屬嚴重虐兒　大廈保安指小兄妹外出必戴口罩

▲ 5歲女童涉被父親及繼母謀殺，案件今續於高等法院續審。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（15日）於高等法院續審。控方於庭上讀出女童的8歲小兄長的醫療報告，報告指當時小兄長體重僅19.3公斤，身高117厘米，屬體重不足，而院方亦認為X的個案屬嚴重虐兒個案。

控方今於庭上讀出涉案女童Z的8歲小兄長X的醫療報告，報告指出，X於2018年1月6日被送院，他當時身高117厘米，體重19.3公斤，X當時顯得害羞及會迴避與人眼神接觸。

報告指X送院時體重不足，他在接受醫療兩星期後，體重已增加至21.6公斤，血紅素含量亦回復正常，X臀部的傷勢經治療後，於出院時已近乎痊癒，X其後出院，並被送往祖母的寓所。院方其後總結X的個案是嚴重的生理虐待、忽略兒童及心理虐待個案，屬於非常嚴重的虐兒案件。

控方又傳召被告一家所居住的大廈的保安員作供，保安員郭淑燕供稱，自2017年9月起，案中繼母便向她和其他保安員表示，在容許任何訪客前往她的單位前，必需預先致電她。

郭又確認自2017年10月起，她經常看見X和Z兩兄妹外出時戴上口罩，而繼母與前夫所生的女兒Y則沒有戴上口罩。郭於涉案父親一方盤問下承認，她並不知道X和Z戴口罩的原因，亦不知道被告一家人的家庭生活。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝