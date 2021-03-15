【源頭不明】荔枝角松齡（德豐）護老中心8旬長者確診　44員工及院友須檢疫

▲ 1宗不明個案為居荔枝角松齡(德豐)護老中心2樓的81歲長者，所有共28名院友16名員工已送往檢疫。（程志遠攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗，17男17女，年齡介乎17至81歲，16屬本地個案，包括1宗源頭不明個案；另有逾10宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代情況。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該1宗不明個案為居荔枝角松齡(德豐)護老中心2樓的81歲長者（第11293宗），3月13日發病所有共28名院友16名員工已送往檢疫。兒子為密切接觸者，因發病後去過廣華醫院，源頭非2月25日於廣華醫院覆診感染到。

歐家榮又指，初步確診源頭不明個案涉38歲男電腦工程師，於中環匯豐銀行大廈27樓的IKAS International公司工作，食飯會在總行餐廳進食，但沒有與人接觸，最後上班為3月12日，3月10日發病，居大坑道16至18號，衞生防護中心正作流行病學追蹤。

中環匯豐銀行大廈早前有2位確診者分別於17樓及22樓工作，歐家榮指今確診者與早前2名確診者互不認識，認為初步看流行病學上沒直接關係。

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記者：鄧凱文