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【Ursus Fitness群組】健身室鄰近居仁閣早已有住戶確診　衞生署會作基因排序分析了解是否相關

社會 17:10 2021/03/15

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今日新增30宗確診中，有16宗為本地感染，包括13人涉與西營盤URSUS FITNESS群組相關。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未止，今日新增30宗確診中，有16宗為本地感染，包括13人涉與西營盤URSUS FITNESS群組相關，包括4名顧客及9名患者緊密接觸者，昨日初步確診的The Harbour School美術教師亦已確診，群組至今已有122人確診。

就有指URSUS FITNESS負責人指爆疫情源於相鄰的居仁閣，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，居仁閣有一住戶確診，涉及4人，最早確診為第11,064宗確診個案，屬感染源頭不明個案。

他提到，URSUS FITNESS會將毛巾，交予居仁閣樓下的「潔而亮洗衣公司」清潔，亦知潔而亮洗衣公司的員工曾訪URSUS FITNESS，有關員工的列為緊密接觸者。

歐家榮稱，會將居仁閣的確診個案與URSUS FITNESS患者作基因排序分析，以了解兩者是否相關。至今已有7間學校因應URSUS FITNESS群組已需建議停課14天。

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責任編輯：陳正怡

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