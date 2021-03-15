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【救救牛隻】漁護署測試為牛隻戴GPS頸帶　西貢牛遭勒頸落淚狂搖頭掙扎

休閒消費 17:40 2021/03/15

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西貢一隻牛被漁護署戴上GPS頸帶，遭勒頸落淚狂搖頭掙扎。

近日，有牛義工發現西貢有一隻牛頸上有異物，見牛隻非常不適不斷搖頭試圖掙扎，細看下頸上有一條粗黑色GPS頸帶，牛牛緊緊被箍頸，更因痛苦而落淚，牠更試圖用樹枝拆解，惜最後都是徒勞無功。有關頸帶屬漁護署進行測試，義工或途人不能擅自為牛隻拆除。

不斷搖頭。（圖片提供︰西貢十四鄉村牛關注組）

西貢牛被戴頸帶落淚

團體「西貢十四鄉村牛關注組」於13日（星期六）發出多個帖文及一段影片，指在12日（上周五）時，於西貢東郊野公園創興水上活動中心，發現一隻編號531的牛，其行為怪異，原來牠被人戴上一條粗黑色頸帶，頸帶上有黑色盒，似是GPS儀器，頸帶緊緊掛上沒有多出空間。

在影片中，該牛隻不斷嘗試大力搖頭，試圖掙脫，可惜不成功。牛義工亦發布了多張照片，牛隻流淚，眼淚湧出來，亦見牠走去樹枝堆，試圖用樹枝去拆解頸帶，可惜也未能成功。義工在帖文附有文字︰

無法擺脫綁在頸上的儀器，牛牛哭了！見者心酸，放過牠吧！牛牛被掛上這嚿很大很重的GPS很辛苦呀……

    點擊圖片放大
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可憐的牛牛被掛上GPS，不停地想揈走它，極度辛苦，很不開心，連草也吃不下。牛義工有感牛的生活已很淒慘，生活的大自然也日漸被遊客霸佔，草地沙漠化，已沒有草吃及總是被趕走，為甚麼這隻牛還要遭受這樣的苦難？

大量網民關注

義工呼籲關注動物權利的網民一起發電郵予漁護署，表示關注此問題，有好心網民發起行動，有關內容大致是︰

發現有一牛隻被戴上GPS粗頸帶，導致牛隻非常焦慮不安以致無法進食……煩請貴署迅速跟進及為牛隻編號531提供幫助，請盡快為該牛隻拆除GPS粗頸帶。

漁護署視察牛隻如常

漁護署接獲有關事件指，全港目前只有該段片中的一隻牛隻，試戴由漁護署及機電署共同試驗的「GPS頸帶」，它是以「物聯網技術」偵測野外牛隻位置，嘗試找出避免牛隻及車輛交通意外的方法，監察牛隻的健康和保障牛隻的動物福利。同時，漁護署已於上周六（13日）派員視察，發現該牛隻如常進食，没有其他怪異行為，稍後為計劃作初步檢討，或將會每星期至少兩次檢查，以確保頸帶運作正常，以及牛隻健康不受影響。

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責任編輯：王明芳

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