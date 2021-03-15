【爸媽心聲】新世代做人父母更艱難　為孩子升學面試奔波熟讀攻略

▲ 筆者感嘆，下一代的學習壓力提前從幼稚園學額開始。（iStock圖片）

為人父母後，有個問題一直在我腦海內盤旋：我們這一代與上一代比較，到底哪一代父母比較艱難？上一代主要的難題是生存：父母忙於奔命、節衣縮食，為五斗米而折腰。小孩接受的是填鴨式教育，不鼓勵發問，只重視分數。不論家長或小孩，都完全不知道甚麼叫獨立思考能力，不會明白左腦和右腦的發展對學習有何分別，更沒有聽過所謂的AQ和EQ訓練……以前因為社會氣氛和中國人的家庭文化使然，家長眼中的優秀小孩必須聽教聽話和名列前茅，過年過節到親戚長輩家拜年，要為父母爭臉面。

現代的父母，正是在這種深受遏抑的環境下長大的小孩，一方面社會環境富裕了，家庭環境大幅改善，另一方面，每個人在心理上都想填補過去的缺失或遺憾，於是出現了屬於整個時代與上一代完全相反的育兒理念。現代父母崇尚自出娘胎起便全英語環境，教育的方針最重要是讓小孩「愉快學習」。但另一方面，則從N班起，上、下午各讀一間幼兒園，K2時為了考入心儀的國際或直資學校，熟讀各種面試攻略和升學天書，小孩面試的學校數目由4至18所不等。

入了小學，更是另一個瘋狂比拼的開始：各式補習班、興趣班、訓練班……過去在港從事遊戲治療服務時，印象最深刻的是，預約小孩遠比預約父母困難，因為小孩的時間表總是排得密密麻麻。

父母自己作為上一代，年輕時的升學壓力是會考及大學入學試。時移世易，到了我們為人父母，下一代的學習壓力卻提前從幼稚園學額開始……已退休的父母認為，我們的辛苦乃是「自己攞嚟」，而我們則不以為然：「我們這一代的艱難，你們不知道。」

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文︰何嘉慧 英國註冊遊戲治療師

原文刊載於香港經濟日報專欄「進化父母」，題為《做人父母甚艱難》