楊潤雄：教育需撥亂反正　致力建立與一國兩制相適應教育體系

▲ 教育局局長楊潤雄今日（15日）就十四五規劃綱要撰文。（資料圖片））

教育局局長楊潤雄今日（15日）就十四五規劃綱要撰文，指香港經歷過去的社會動盪，在中央政府的支持和社會各界的努力下，逐步走過「由亂到治」的道路，並指教育與其他受影響的社會環節一樣，也需要撥亂反正、正本清源，「讓教育回歸教育」，局方會致力為學校提供安寧的教學環境，為學生提供良好的學習氛圍，建立與「一國兩制」相適應的教育體系。

楊潤雄在教育局「局中人語」以「《十四五規劃綱要》- 融入國家發展大局 利港人才開創未來」為題撰文，談及全國人大通過關於完善香港選舉制度的決定，目的是讓香港重回「一國兩制」的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，讓「一國兩制」行穩致遠，並指青少年是未來社會棟樑，教育局會繼續與學校同工攜手合作，幫助同學從小建構所需知識，以及愛護家國和服務人群的精神，成為促進社會進步的力量。

他指出，培養國家觀念是學校課程不同階段的學習重點，特別是中文科、小學常識科及中史科等，除了學校課程之外，教育局亦透過姊妹學校計劃，加強本港與內地學校交流，又推展學生內地交流活動，同學在中、小學階段最少各獲1次資助交流機會，可親身體會國家的歷史文化和各方面的情況，由2013／14至2018／19學年，參加內地交流的學生人數由37,000人，倍增至74,500人。因疫情關係，交流活動需要暫停或延後，但教育局計劃在疫情之後持續舉辦更多元化的交流活動，尤其是與粵港澳大灣區相關的主題和路線，讓學生更能掌握當前的發展脈搏。

他續指，《憲法》和《基本法》是國民教育重要一環，而維護國家安全是每一個香港人作為國民的共同義務，所以學生認識國家安全是理所當然，教育界推行國家安全教育亦是應有之責。教育局正透過課堂內外的學習，以「多重進路、互相配合」方式推展教育工作，包括提供師資培訓、優化學校課程、提供指引及教材，以及多元化的活動。

他舉例如本學年舉辦的「《基本法》學生校園大使培訓計劃」、「《基本法》全港校際問答比賽」、「國家憲法日網上問答比賽」等，得到學校及同學踴躍支持和參與；並鼓勵學校在4月15日「全民國家安全教育日」，透過相關課程及活動，包括由課程發展處舉辦的「國家安全校園壁報設計比賽」和「2021全民國家安全教育日網上問答比賽」，幫助同學培養國民身分認同及國家安全的重要理念。

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責任編輯：馮琪雅