【疫苗接種】今上載常見慢性疾病接種指引　衞生署稱只屬原則性指引非硬性指標

▲ 衞生署衞生防護中心總監林文健指，今日會將針對常見慢性疾病的接種指引上載至網上（曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗確診個案，其14宗屬輸入個案，另外16宗本地個案，包括1宗源頭不明個案。衞生署衞生防護中心總監林文健指，今日會將針對常見慢性疾病的接種指引上載至網上。

林文健指，2月底開始接種疫苗時已開始與醫學團體討論，惟專家均認為以設硬性指標來看接不接種疫苗並沒有科學根據，如血壓及糖尿指數，是結合年紀及其他狀況，故認為最恰當是用較原則性方式，讓醫護看看誰是不應接種或應暫緩接種，下一步或會繼續商討細化至特別狀況，如曾移植器官人士可以接種。

他強調針對整個疫苗接種安全監測，已有不同委員會把關，看到接種效益仍大於風險，認為接種基數多了，自然異常事件呈報會增多，最恰當是交由專家討論。他又提到，比色列有100萬接種人口、英國有700萬長者已接種，均顯示有效減病發、入院及死亡率。

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記者：鄧凱文