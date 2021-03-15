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【強檢大廈】中環匯豐銀行大廈27樓IKAS International員工初步確診　累計3層有人中招或須全棟強檢

社會 17:53 2021/03/15

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初步確診源頭不明個案涉38歲男電腦工程師，於中環匯豐銀行大廈27樓的IKAS International公司工作（曾耀輝攝）

衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗新冠肺炎確診個案，包括17男17女，年齡介乎17至81歲，其中16屬本地個案，包括1宗源頭不明個案；另有逾10宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，初步確診源頭不明個案涉38歲男電腦工程師，於中環匯豐銀行大廈27樓的IKAS International公司工作，最後上班為3月12日，3月10日發病，其居於大坑道16至18號，衞生防護中心正作流行病學追蹤。與他坐附近、曾使用共用設施，一起進食的同事均須檢疫，確實人數仍在調查中。

中環匯豐銀行大廈早前有2位確診者分別於17樓及22樓工作，該兩層早前已須強制檢測，歐家榮指今確診者與早前2名確診者互不認識，認為初步看流行病學上沒直接關係。若個案最終確診，將須全棟納入強檢名單。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：鄧凱文

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