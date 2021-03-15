【上車必睇】房委會宣布5月推售2,635伙五折綠置居　及逾800伙租置公屋餘貨

▲ 房委會資助房屋小組主席黃碧如指預期資助房屋認購數多， 房委會將盡量提供資料予準買家。 （梁偉榮攝）

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙單位，房委會今（15日）宣布擬5月接受申請，以市值五折推售，售價118萬至385萬元。屋苑單位面積由184平方呎至481平方呎不等，平均呎價7,390元。房委會預留300伙綠置居單位，給一人申請者選購。「家有長者」家庭申請者，則有800個配額。預計最快7月攪珠，9月揀樓。

房委會資助房屋小組今日開會，討論5月推售資助房屋的平均售價及銷售安排。今期綠置居除了推售啟鑽苑2,112伙，還有上期523伙餘貨單位（青衣青富苑516伙、柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於銷售計劃中推售。申請者揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。

租置屋邨餘貨分布於全港39條屋邨，以市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。這批單位將以「現樓」形式，按單位目前實際情況及狀況出售。因應疫情及安排困難，房委會不提供「睇樓」安排。

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，預期資助房屋認購人數多，於疫情下參觀租置屋邨現樓，或影響現住居民。房委會將盡量提供資料予準買家，包括單位內櫳照片、影片，附近環境景觀也拍片，相信在科技配合下，可滿足申請者需要。

她又稱，首批推售的800伙租置屋邨單位，房委會未決定屋邨出售組合，但盡量抽出不同屋邨和類型的單位，供申請人選購。

另外房委會4月微調下年度的出租公屋入息限額，整體增幅0.3%。房委會輕微增加1人、2人及5人家庭的入息限額，其他家庭人數組合則凍結。1人家庭的加幅最高，按年升幅1.1%，升至12,940元；2人家庭升至19,550元，按年升0.6%；5人家庭升至37,180元，按年升0.8%。資產限額方面，房委會則建議按今年水平凍結。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰