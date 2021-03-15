【慈善拍賣】著名漫畫家Pat Lee曾繪畫DC及Marvel等超級英雄　首繪布藝作品為癌症病人籌款

▲ 著名漫畫家Pat Lee曾繪畫DC及Marvel等超級英雄，首繪布藝作品為癌症病人籌款。

漫畫裡的超級英雄包括蜘蛛俠、變種特工、鐵甲奇俠等，為了保衛地球與壞人作戰到底。現實中繪畫各位超級英雄的華人漫畫家Pat Lee，經歷朋友、戰友患癌的傷痛，特別繪畫首幅布藝作品名為 「INNER DIMENSIONS」，希望鼓勵正經歷癌症旅程的病友，不要懼怕當前的困局與挑戰，這幅作品將會用作慈善拍賣，全數收益撥捐香港防癌會以支援癌症病人。除 「INNER DIMENSIONS」外，Pat Lee「權力之章漫畫原稿個展」正於灣仔聖佛蘭士街15號的SHOUT畫廊展出至本月14日。

▲ INNER DIMENSIONS作品 （香港防癌會提供）

「INNER DIMENSIONS」慈善拍賣藝術家Pat Lee把動漫風格引入北美漫畫市場而揚名國際，曾躋身Wizard Magazine前十名最熱門藝術家第一位。Pat因身邊朋友及戰友曾經歷癌症，令他特別關心癌症病人的需要，故首次利用鉛筆、箱頭筆（Marker）、塑膠彩（Acrylic）及噴漆等多款繪畫工具，繪畫一幅 4x4 英尺名為「INNER DIMENSIONS」的畫布藝術作拍賣，收益全數撥捐香港防癌會作支援癌症病人。



Pat 指，我們生命中每一刻都像電影菲林一般，拼湊一起便成為了自己的電影，而我們都有能力改變自己的信念及感受，例如改變思想及行為治癒身心，從而改善的現況，而這個決定足以改變我們自己的電影劇本。至於「INNER DIMENSIONS」作品中多位超級英雄將焦點放在藝術家身上，與此同時藝術家則將焦點放在眾多超級英雄身上，這種互動沒有好與壞之分，最重要是你對生活的關注，因為你才是你自己人生旅程的創造者。



「INNER DIMENSIONS」拍賣詳情請登入以下連結：http://bit.ly/3quDWOm

▲ Pat Lee（香港防癌會提供）

Pat Lee 履歷在過去二十年間，Pat已奠定了他在北美地區頂級漫畫藝術家和創意總監的地位。Pat曾合作的漫畫公司包括DC和漫威（Marvel），繪畫過的是大受歡迎的經典角色，包括蝙蝠俠、超人、鐵甲 奇俠，變種特工、神奇四俠、狼人、蜘蛛俠等等。此外，他還創作了北美原版《變形金剛》的漫畫系列，該系列更擁有連續六個月成為最暢銷漫畫第一位的驕人成績。



除了漫畫和出版商之外，Pat亦與眾多北美藝術家合作過一連串充滿話題性的項目。當中包括Greg Nike、Yuko Yamaguchi （Hello Kitty創作人）及日本著名設計師 Hiroshi Fujiwara等等。Pat還為電影「超人」的導演Brian Singer創作了概念設計和故事情節。他的眾多創作亦得到不少荷里活電影製片商的認可及採用，包括 20 世紀福斯和迪士尼等大型製片公司。



Pat Lee「權力之章漫畫原稿個展」

日期：即日至3月14日

地點：灣仔聖佛蘭士街15號SHOUT畫廊

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責任編輯：陳昊淋