【新冠疫苗】專家委員會檢視七宗死亡個案　初步認為與接種疫苗無關

▲ 專家委員會的共同召集人孔繁毅教授（資料圖片）

本港於2月26日開展疫苗接種計劃，近日出現多宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（15日）舉行會議，專家委員會共同召集人孔繁毅教授、李卓廣醫生及衞生署助理署長（藥物）陳凌峯會後會見傳媒。

孔繁毅指，早前一名63歲男子接種科興疫苗後死亡，其初步解剖報告顯示他死於嚴重冠心病及心肌梗塞而出現肺水腫及窒息致死。

另一個個案、55歲女士的死亡個案，她曾在3月2日接種疫苗，其初步解剖報告顯示她有大動脈撕裂及中風。他指，政府仍等待完整的解剖報告，及後再交代。

孔繁毅續指，第三宗死亡個案為71歲男子，他發現在3月7日在家昏到，及後送到聯合醫院後離世，他曾在3月3日接種科興疫苗。解剖報告發現他有嚴重的冠心病，三條心血管有蔽塞，有心肌梗塞及肺水腫，故委員會認為其男子死亡與接種疫苗無關，將等到全面解剖報告後作因果關係報告。

第四宗死亡個案為70歲女子，本身有高血壓及退化性關節炎，曾有氣促及昏倒，曾在3月2日接種科興疫苗。初步解剖發現他有嚴重冠心病，有心肌梗塞及肺水腫，故委員會認為這名女士與接種疫苗無關，將等到全面解剖報告後作因果關係報告。

李卓廣提到，一名曾中風及患有糖尿病、血壓高及血管硬化的80歲男子在3月1日接種疫苗，在3月6日因胸口痛入院，及後出現急性心臟病，最終在3月13日離世。委員會仍等待解剖報告觀察情況，但初步認為死亡與心臟病有關，與疫苗接種沒有直接關係。

李卓廣續指，患有糖尿病及血壓高的67歲男子曾在3月2日接種疫苗，有著心血管問題。他在3月11日在地鐵站暈到，送院搶救後，在3月13日離世。初步解剖報告發現血管有蔽塞，故認為死亡與心血管問題有關，或出現心律不正而令情況惡化，故暫時認為與疫苗接種沒有關係。

死亡個案亦涉一名63歲男子，他曾有心房顫動及慢性心衰竭情況，亦有其他慢性病。他在3月9日接種疫苗，翌日送院時被診斷為中風，及後心臟功能每況愈下，最終在今凌晨不治。委員會初步認為死亡與疫苗無關，惟需等待進一步解剖報告。

就一名患有糖尿病及高血壓的51歲男子，他有急性心肌梗塞，初步認定情況與接種疫苗無關，現時情況危殆，正在深切治療部留醫。

孔繁毅提到，所有患者在逗留的30分鐘沒有異常情況發生，又指接種中心不是門診，醫護人員問接種者的病歷後便進行接種，故認為接種者需要主動向醫護人員如實講述病史及情況，醫護人員才可向病人提供最合適的意見。

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記者：曾卓鋒