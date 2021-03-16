【正能量】照顧癌母頓悟體恤病人尊嚴　「鑽的」CEO戰勝乳癌：懂自愛才能助人

▲ 創辦「鑽的」的梁淑儀，為輪椅使用者提供點對點的士接載服務，且相當成功。然而，2017年她確診乳癌，自認工作狂的她，漸學懂放下和自愛，勇敢面對治療，重整人生。

前記者梁淑儀（Doris）2010年轉型為社企CEO，創辦「鑽的」，為輪椅使用者提供點對點的士接載服務，且相當成功。然而，2017年她確診乳癌，自認工作狂的她，漸學懂放下和自愛，勇敢面對治療，重整人生。戰勝癌症後，她一年多前已經重回工作崗位，對於如何走好人生最後一程，也有深切的思考。

訪問當天，梁淑儀精神不俗，言談之間絕對感受到她的衝勁。拍照地點是薄扶林墳場，這是她提出的，皆因她想談的正是生死課題。「我患癌後，身邊已有幾位年輕的乳癌姊妹過身，有人還只得30幾歲。她們的為人都很好。我記得那年5月，我還跟其中一位姊妹一起唱卡拉OK，怎料她6月入院，6月中就逝世，很突然！原來她情況嚴重，只是一直在忍，入ICU兩星期便走了。」Doris直言這件事令她很震撼，心想她們離世前可能有不少心事未了。

▲ Doris自言2019年底因發現鎖骨腫脹而擔心癌症復發，於是急寫遺囑，單身的她又已安排家人代為處理財產，連骨灰位也買了。（黃建輝攝）

帶母親外遊圓心願

Doris隨即想起曾先後4次帶着坐輪椅的母親外遊的事情。「媽咪由06年發現患腦癌，到12年逝世，有頗長一段時間，所以我有足夠心理準備去完成一些我們想一齊做的事。我們一家人去過新加坡、東京、台北、首爾。最後那次去首爾，是她主動提出的。當時她已經吞嚥有困難，所以我們要把食物弄成baby food來餵她。回港半年後，她就走了。每次重看旅行相，我都很感恩。如果我當時沒有捉緊機會做這件事，這10年我都會很遺憾。我覺得，每個人去到最後沒有遺憾就夠了。」

近年受到疫情的衝擊，也令她看到一些令人心痛的事。「醫院不准許家屬探病，以致有些病人到最後那刻都見不到家人，我覺得這件事好得人驚。若無心理準備，（親人離世）對家人會造成很大的傷痛。」

作為過來人，她覺得就算是晚期病人，若病情仍受控制，得到醫生同意，不妨帶病人跳出四面牆，看看外面世界，又或者去一些他們有很多回憶的地方，一圓他們的心願。

她正計劃年內推出名為「鑽的心願旅程」（Diamond Wish）的新服務。她解釋：「香港現有的寧養服務，都趨向靜態，如讓晚期病人畫畫、聽音樂，但我就希望動態一些，因為我有車可以帶病人出去，又有一些很caring的司機，他們也有照顧末期病人的經驗。」

▲ 2017下半年Doris確診乳癌後，在蘇杭街一號及ATUM的協助下拍了一輯光頭型照，以示要學懂放下及自愛。（被訪者提供）

喚醒社會關注乳癌

Doris曾任有線電視記者，她母親於2007年因腦腫瘤動了兩次手術，之後要倚賴輪椅生活。由於要定期去覆診，可供輪椅上落的客貨車，其安全和衞生的情況卻不理想，啟發了她於2010年2月創辦「鑽的」提供一個高質素的無障礙接載服務選擇，在香港社會創投基金、的士業界及安老服務經營者的支持下營運。

以鑽石命名，除了因為Doris母親喜歡鑽石外，她也希望可藉「矜貴」的品牌形象，令坐輪椅也變得有尊嚴。

2017年9月，Doris確診第3期乳癌，令她要在生命和事業之間作出抉擇。她感恩商界經驗豐富的好友期時剛轉投香港社會創投基金，接手了她的工作，她才終於可以安心接受治療。

5大健康指標不做工作狂

Doris醫了乳癌18個月，愛上自製營養蔬果汁，又租了塊田，每周花兩小時務農靜修。「我不再像以往般做到晚上9點才離開office，最遲8點一定走，每晚11時前便睡覺。」她強調熱愛工作，但能夠幸運地存活下來，她必定會繼續堅持睡眠、營養、運動、放空及排毒這5大健康指標。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這些年來接觸到不少同路人，Doris發現不少女性喜歡做照顧者，卻不知不覺間犧牲了自己的健康。「好像有位姊妹是癌症病人，後來發現腎臟也有問題，以至非常疲累，但她竟然對於未能好好照顧丈夫及孩子，要常買外賣而內疚。」

因此，對於女性自強，她又有一番領悟：「我覺得真正的強，是要懂得照顧自己。照顧好自己，有餘力，才照顧別人，不要逞英雄。」

記者：胡慧雯