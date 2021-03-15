  • 23°C
香港時間 : 2021315日 (週一) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】2月訪港旅客量按年跌97.2%　彭耀佳籲旅遊業界踴躍接種疫苗

社會 18:30 2021/03/15

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

旅發局公布2月訪港旅客數字。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，訪港旅客量依然低迷。旅發局今日（15日）公布，2月初步訪港旅客數字約5,500人次，按年下跌97.2%，而去年初疫情已開始影響旅遊活動 同期的旅客數字基數下降，因此預料未來數月的按年跌幅或會收窄。

2021年2月整體訪港旅客初步數據

客源市場 2月（按年比較） 1至2月（按年比較）
內地 3,799 (-96.1%) 6,676 (-99.7%)
非內地* 1,696 (-98.3%) 3,187 (-99.6%)
短途 940 (-97.4%) 1,575 (-99.5%)
長途 523 (-98.8%) 1,058 (-99.6%)
新市場 180 (-96.9%) 424 (-99.0%)
總數 5,495 (-97.2%) 9,863 (-99.7)
註: 因四捨五入關係，個別項目的數字加起來可能與總數略有出入
*非內地數字包括：短途、長途、新市場及澳門旅客
資料來源：旅發局

旅發局主席彭耀佳表示，歡迎政府早前宣布將旅遊業從業員納入優先接種新冠疫苗的組別，及今日（15日）宣布降低新冠疫苗接種計劃年齡門檻，

疫情盡快受控是本港與其他地區恢復出入境旅遊的關鍵，因此呼籲旅遊及相關業界從業員踴躍參與接種計劃，並繼續做好抗疫措施。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【港人優惠】香港迪士尼推團票優惠　3人同行門票75折4人可享7折
今日 16:43
【港人優惠】香港迪士尼推團票優惠　3人同行門票75折4人可享7折
【消委會】準新人1.6萬元赴日影婚紗相不成被沒收訂金　新娘化妝服務被迫取消要求退訂遭拒
今日 11:30
【消委會】準新人1.6萬元赴日影婚紗相不成被沒收訂金　新娘化妝服務被迫取消要求退訂遭拒
【消委會】16款天然染髮劑含有害致敏物　嚴重可致女性蕁麻疹、脫髮或腎中毒等
今日 10:14
【消委會】16款天然染髮劑含有害致敏物　嚴重可致女性蕁麻疹、脫髮或腎中毒等
疫情 彭耀佳 旅發局 旅客量 香港 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家　林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】
10:20 2021/03/14
【悲慘童年】林穎彤遭生父拋棄做童星養家　林母抱女行乞9個月曾想輕生【有片】
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費
16:28 2021/03/12
【靚太安樂窩】90後新婚夫婦儲錢5年上車　淘設計圖自家改造安樂窩慳10萬裝修費
【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型
16:22 2021/03/13
【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線　與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型