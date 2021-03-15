【新冠肺炎】2月訪港旅客量按年跌97.2%　彭耀佳籲旅遊業界踴躍接種疫苗

▲ 旅發局公布2月訪港旅客數字。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，訪港旅客量依然低迷。旅發局今日（15日）公布，2月初步訪港旅客數字約5,500人次，按年下跌97.2%，而去年初疫情已開始影響旅遊活動 同期的旅客數字基數下降，因此預料未來數月的按年跌幅或會收窄。

2021年2月整體訪港旅客初步數據

客源市場 2月（按年比較） 1至2月（按年比較） 內地 3,799 (-96.1%) 6,676 (-99.7%) 非內地* 1,696 (-98.3%) 3,187 (-99.6%) 短途 940 (-97.4%) 1,575 (-99.5%) 長途 523 (-98.8%) 1,058 (-99.6%) 新市場 180 (-96.9%) 424 (-99.0%) 總數 5,495 (-97.2%) 9,863 (-99.7) 註: 因四捨五入關係，個別項目的數字加起來可能與總數略有出入 *非內地數字包括：短途、長途、新市場及澳門旅客 資料來源：旅發局

旅發局主席彭耀佳表示，歡迎政府早前宣布將旅遊業從業員納入優先接種新冠疫苗的組別，及今日（15日）宣布降低新冠疫苗接種計劃年齡門檻，

疫情盡快受控是本港與其他地區恢復出入境旅遊的關鍵，因此呼籲旅遊及相關業界從業員踴躍參與接種計劃，並繼續做好抗疫措施。

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記者：陳曉瑩