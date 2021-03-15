胡肖霞否認公器私用及虐兒反指是蓄意抹黑　稱教師畫畫時表現開心

▲ 涉事幼稚園。（經濟日報資料圖片）

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞，昨（14日）被指於工作時間要求教師到其家中畫壁畫，又被懷疑粗暴對待幼童。校長胡肖霞今（15日）回覆TOPick查詢時證實曾要求教師上班時間到其家中畫壁畫，但強調是校園美化計劃的培訓，否認公器私用，她亦表示，指控她將學生在地上拖上4至5米，是蓄意抺黑，否認有關事件。胡肖霞又說，近日與部分教師因上班安排鬧得不愉快，質疑背後是否有人煽動他們作出指控。

涉事幼稚園有現職及已離職的教師向區議員求助。其中一名教師表示，校長要求3位教師在1月22日至2月6日期間，逢星期一至五的工作時間，到她於上水金錢村的住所中畫壁畫，直至有區議員關注事件、教育局調查，校長才於2月23日的會議上稱，為她家中畫壁畫是屬於「校園美化計劃」的培訓，又指控校方加插疑似更改去年11月20日及今年1月5日的會議記錄。

有教師現職及已離職的教師向區議員求助，指幼稚園校長公器私用，要教師工作時間到其住所畫壁畫，詳情即看：【下一頁】

▲ 昨有教師在區議員陪同下召開記者會。（經濟日報資料圖片）

胡肖霞回應查詢時指，校園美化計劃由去年5月就開始，期間因要培訓新入職的主任而擱置一段時間，她承認曾點名要求3名教師到家中畫壁畫，但強調為她們作培訓，以準備美化校內的牆壁。胡解釋，當時學校停課，因拍攝網上教學短片一兩日就可完成，她指有老師表示「好得閒」並要求在家工作， 她亦因此提出要畫畫。胡表示，過程中她負責起草稿、調較顏色，亦有付錢買油漆及請教師食下午茶，又形容教師在過程中十分開心，強調自己從未強迫她們。

至於被指篡改會議紀錄，胡肖霞稱，有關學校日常事務的會議，通常由教師輪流以手寫紀錄，部分教師在記錄時有「甩漏」，因此有時會「加一兩句」，但否認曾為此事而在紀錄中加插內容。

她又表示，該校的教師都好好，但近期因校方不讓教師在家工作，及因要全面復課而要求教師在上班前需做病毒檢測，否則當作缺席這兩件事，引起部分教師不滿，她本人與部分教師鬧得不愉快，質疑是否有人煽動及唆擺教師，所以才會「像食錯藥一樣」對她作出指控。

對於有教師指，曾目擊她懷疑粗暴對待學生，將一名有特殊教育需要的兒童，拉着他的腳在地上拖行4至5米，胡肖霞否認有關指控，指不可能將學生當死豬般拖，她認為是有人蓄意抺黑，強調自己很愛惜小朋友，「當佢地仔咁湊」。至於被指控包庇另一名懷疑大力搖晃學童的教師，胡就說不記得有關事件，但指如果有人投訴會處理。

胡肖霞又說，沒有區議員曾經就事件聯絡她，不過教育局已向學校校監發信，要求就事件有書面回覆，分區教育主任亦曾到幼稚園做例行循查，期間有問及以上事件。

另外，涉事幼稚園今日貼出特別通告，指學校受到惡意抹黑、無理攻擊，昨日更有區議員與8位包頭蒙面人召開記者會，對校方作出不符事實的指控，校方已就此事，交由律師處理。

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記者：黃悅晴