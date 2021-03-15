【販運藥物】警方檢獲市值逾1,200萬氯胺酮及大麻製品　一名39歲報稱車房工人男子被捕

▲ 警方檢獲市值逾1,200萬氯胺酮及大麻製品。（黃傑偉攝）

警方今（15日）表示，前晚於紅磡一工廈單位檢獲21公斤氯胺酮，隨後何文田一停車場在檢獲850克大麻製成品及67支大麻精油，市值超過1,200萬，一名報稱車房工人中年男子被捕，暫控販運危險藥物。

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警方毒品調查科探員根據線報，在3月13日晚上於紅磡民樂街一工廈單位內採取拘捕行動， 行動中拘捕一名39歲本地男子，檢獲21公斤氯胺酮， 隨後再在其何文田常盛街一停車場車庫內再檢獲850克大麻製成品及67支大麻精油，市值超過1200萬， 被捕男子39歲姓潘報稱車房工人，男子暫控一項販運危險藥物罪名，將於明日在九龍城裁判法院提堂。

毒品調查科（行動）高級督察吳龍重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉